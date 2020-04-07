رسالة متداولة من الكبير إلى السراج: قرار بفتح الاعتمادات المستندية.. وتحذير من التداعيات

تداول مدونون بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية أمس الإثنين، رسالة من محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، يعلن فيها الكبير فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية اعتبارًا من بعد غد الخميس لمواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد.

ونقلت الرسالة، التي لم تنشرها الصفحة الرسمية للمصرف بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن «(المركزي) واستجابة منه لحالة الضرورة، ونظراً لعمق الأزمة وتحدياتها الخطيرة، وتحقيقاً للأمن الغذائي للدولة، سيشرع في بيع النقد الأجنبي مع الإبقاء على قيمة الرسم السابقة لتوريد السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات صناعتها، ابتداء من يوم الخميس القادم».

لكن الكبير – وحسب نص الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» – حذر من «التداعيات السلبية لهذا الخيار التي تكمن في توقع حدوث شح في السيولة، وارتفاع في السعر الموازي، واضطراب في المستوى العام للأسعار، نتيجة تسعير بعض التجار للبضائع بالسعر الموازي لا بالسعر الفعلي المورد به، إضافة لتنامي ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحدودية».

ونوه الكبير في الرسالة المتداولة، إلى أن «وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لم تقم حتى تاريخ الرسالة، بتقديم بيانٍ كافٍ يُحدد السلع الغذائية والدوائية المطلوب توفيرها بالرغم من مطالبات المصرف المتكررة، وفقاً لنص الرسالة». ولفت إلى أن «المصرف المركزي قدم الدعم اللازم وفق اختصاصه لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص».

اقرأ ايضا: رسائل السراج والكبير.. مسعى لتوحيد «المركزي» أم جولة اشتباك جديدة؟

ونبه محافظ المصرف المركزي في رسالته المتداولة إلى السراج إلى أن «تداعيات الأزمة المنوه عنها سلفاً، كانت تتطلب من المجلس الرئاسي الاستجابة لطلب مصرف ليبيا المركزي بإصدار قرار تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، واستئناف تلبية طلبات شراء النقد الأجنبي لكافة الأغراض التجارية والشخصية، دون قيد أو شرط، وهو ما يعتبره مصرف ليبيا المركزي الخيار الأمثل والأضمن لتحقيق الاستدامة المالية، واستمرار قدرة الدولة على مواجهة الأزمة». وكرر «المركزي» مطالبته للمجلس الرئاسي بالعمل على بذل كافة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره.

منعطف جديد بين الرئاسي والمركزي

ودخلت العلاقة بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي في طرابلس منعطفا جديدًا أثار جدل المحللين، وذلك إثر تبادل الجانبين الرسائل والاتهامات في بيانات عبر شبكات التواصل الاجتماعي الخميس الماضي.ففي حين دعا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى اجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»، وتوحيد المصرف المنقسم منذ العام 2014، رد محافظ «المركزي» الصديق الكبير بدعوة أخرى إلى «كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكاتفها لمواجهة الأخطار المحدقة»، دون إجابة واضحة بشأن اجتماع مجلس الإدارة أو خطوات توحيد «المركزي».

ومن المقرر أن يعقد أربعة أعضاء بمجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعا طارئا لمجلس إدارة المصرف في 9 أبريل الجاري، وذلك بعد أن طالبوا في بيان يوم الجمعة الماضية بضرورة اتخاذ الخطوات الفورية اللازمة لتنفيذ أذونات صرف المرتبات الشهرية، وفتح الاعتمادات لتوفير السلع الضرورية والأدوية والمستلزمات العاجلة، وإعادة فتح منظومات المقاصة.

الأعضاء الأربعة وهم علي محمد سالم، ومراجع غيث سليمان، ومحمد أحمد المختار، وعبدالرحمن يوسف هابيل، طالبوا بإيقاف الصديق الكبير، عن العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط اسمه من قائمة المحافظين بصندوق النقد الدولي وأية هيئات دولية ذات علاقة، وتشكيل لجنة تنفيذية تقوم تحت إشراف مجلس الإدارة مباشرة بممارسة اختصاص المحافظ المنصوص عليها بالمادة 18 من قانون المصرف.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا