النعاس: قوة ضربات الوفاق وسيطرتها على الجو ستؤدي إلى هزيمة قوات حفتر

ليبيا – إعتبرت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده رئيس المؤتتمر العام السابق محمد المقريف فيروز النعاس أن قوة ضربات مسلحي الوفاق والتقدم العسكري والسيطرة على الجو وقطع الإمدادات بكل أنواعها على من وصفتهم بـ”عصابات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) هو الذي وراء تغير لهجة المتحدث باسمه حسب زعمها.

النعاس أضافت في تصريح لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر :”أما حديثهم عن أغصان الزيتون والسلام للجميع فهو كذب وادعاءت باطلة يحاولون بها التغطية على خسائرهم المتتالية وهزيمتهم القادمة” حسب قولها .

واختتمت بالقول أن الحقيقة أنهم لا يبحثون عن تسوية فقط بل يريدون فرصة لإعادة التقاط أنفاسهم ثم يعاودون ما وصفته بـ”الهجوم والارهاب” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) من جديد لأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لن يقبل بأي تسوية تقوض أطماعه وشرهه للسلطة التي لن يتراجع عنها مهما كان الثمن حسب زعمها.

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