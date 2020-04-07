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النعاس: قوة ضربات الوفاق وسيطرتها على الجو ستؤدي إلى هزيمة قوات حفتر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إعتبرت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية الذي يقوده رئيس المؤتتمر العام السابق محمد المقريف فيروز النعاس أن قوة ضربات مسلحي الوفاق والتقدم العسكري والسيطرة على الجو وقطع الإمدادات بكل أنواعها على من وصفتهم بـ”عصابات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) هو الذي وراء تغير لهجة المتحدث باسمه حسب زعمها.

النعاس أضافت في تصريح لموقع “عربي21” المملوك لدولة قطر :”أما حديثهم عن أغصان الزيتون والسلام للجميع فهو كذب وادعاءت باطلة يحاولون بها التغطية على خسائرهم المتتالية وهزيمتهم القادمة” حسب قولها .

واختتمت بالقول أن الحقيقة أنهم لا يبحثون عن تسوية فقط بل يريدون فرصة لإعادة التقاط أنفاسهم ثم يعاودون ما وصفته بـ”الهجوم والارهاب” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) من جديد لأن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لن يقبل بأي تسوية تقوض أطماعه وشرهه للسلطة التي لن يتراجع عنها مهما كان الثمن حسب زعمها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يانعاس ياميبونة واضح انك تتعاطى حبوب هلوثة تجعلك ترى الاشياء بالمقلوب اثناء ماتكونى مقلوبة فى خيام النكاح فاى تفوق جوى للمليشيات وطائرات الاتراك المسيرة تسقط بسهولة وتم تدمير مراكز تشغيلها وقتل الاتراك بداخلها بضربات من مقاتلات الجيش الوطنى بينما تفلت طائرة او اثنين بعيدا عن منظومة الدفاع الجوى بمحاور القتال لتقصف حاوية دقيق او نفط غباوة طبعا فما اسهل ضرب اهداف مدنية اما التقدمات على الارض فمن متابعة حتى بيانات المليشيات الارهابية فانها تؤكد تقدم الجيش الوطنى فى كل المحاور فى ابوسليم وعين زارة والعزيزية وغربا حتى رأي جدير وشرقا عند ابوقرين يتم دك المنطقة حتى مصراطة لتقدم الجيش الوطنى بعد ان فشلت المليشيات فى التقدم شبر واحد وخسرت مئات القتلى والجرحى وانت بانعاس مشغولة بالجهاد فى خيام النكاح وبتتناكى من المرتزقة دفاعا عن اخوانك الكلاب

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  • وين التقدم يالوطية انت يناعسة مسطولة ااتقدم الحاصل هو فى زب مرتزق نحو مؤخرتك يالوطية فمخك مقلوب ياميبونة

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  • ما تزغرتي نين تستعدي واصحي تزغرتي قبل كمال الغناوه خلي الغناوه تكمل وبعدها زغرتي كيف تحليلك غير سليم البته فهل أنت ناعسه مش دريانه بما حولك أي تفوق الله هداك التفوق دائما وأبدا للجيش بس أنت شفتي خطة النفس الطويل التي يتبعها الجيش للقضاء علي قوارذ الزواحف عادتا للفحافظه علي المحاصيل الفلاح علي مهل يُبيد القوارذ جايك خبر نهاية المليشيات غير اصبري فالفرق في العقيده القتاليه بين جنود الجيش الليبي وافراد المليشيات المعتمده مرتزقه الجيش يستمد صموده من شرعيته التي منحها له البرلمان المنتخب من الشعب والمليشيات لا شرعيه لهم وسوف تتخلي عنهم الأمم المتحده التي زرعتهم كشوكه في خاسرة الوطن الليبي

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  • النعاس خليك ناعسة..تو ياماما لما ترقدي بعد النعاس تلقي اسود الجيش بقيادة الرمز الوطني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــر في ميدان الشهداء قصدي الساحة الخضراء..تحية الى رئيس حزبك سراق الفلوس اللي كانوا يبوا يبنوا بيها جوامع في الهند تقريبا عام 1980 سرقهن ودار روحه معارض للمعمر بيش يغطي سرقته…هذه هي اشكالكم النتنة ونوعية اعمالكم سرقة ..قتل..خيانة..عمالة..وللاسف تحت ستار الدين..بري ارقدي…وله متبيش ترقدي

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