شفاء طبيب ليبي أصيب بـ«كورونا» في إسبانيا

أعلنت السفارة الليبية في إسبانيا شفاء الدكتور حمزة كعّال، من فيروس كورونا المستجد، وهو أحد الأطباء الليبيين العاملين بمستشفى مدريد الحكومي.

وعاد الطبيب إلى عمله بالمستشفى بعد تعرضه للإصابة منذ أسبوعين، مما دعاه للخضوع للحجر المنزلي، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

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وأشارت السفارة إلى أن حمزة أحد الأطباء المتعاونين معها، ويقدم المساعدة لجميع أفراد الجالية بإسبانيا، وقد أصيب بالفيروس أثناء تأدية عمله في المستشفى.

وسجلت ليبيا 18 حالة إصابة بالفيروس داخليا، منها حالة وفاة واحدة، كما أصيب عدد من الليبين في الخارج، منهم مواطن في ولاية كولورادو الأميركية، وآخر يخضع للعلاج في مدينة جدة السعودية.

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