

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

07 April, 2020

قال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق توفيق حريشة إنه تم استلام غرف عزل متنقلة ومعدات حماية شخصية من الخارج ،كما تم تجهيز مركز عزل جديد يحمل 60 سريراً وقابل للزيادة بقدرة استيعابية 50 سرير.

و طالب حريشة أكد خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الإثنين ،بمساعدة وزارة الصحة في أداء عملها من خلال الهدوء والبقاء في بيوتهم ،مشيرا أن العمل جار على تجهيز باقي المستشفيات للكشف عن حالات الإصابة بفايروس كورونا، مؤكداً على أن الإمدادات تصل تباعاً لتغطي كل البلديات.

و كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،سجّل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في ليبيا 19 حالة.

وأعلن المركز، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك حالة ثانية تتماثل للشفاء.

ونصح مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار ،أن التباعد الاجتماعي والالتزام بالحجر المنزلي أولى خطوات تقليل انتشار فيروس كورونا في ليبيا.