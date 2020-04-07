قيادي بمصراته يكشف تأثير كورونا على القوات المشاركة بحرب طرابلس

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية (خاص) |

07 April, 2020

أكد رئيس المجلس العسكري لثوار مصراتة سابقا ووزير الجرحى الأسبق رمضان زرموح أن المخاوف من انتشار وباء كورونا لن تدفع قوات مصراته التي تقاتل في العاصمة طرابلس للانسحاب.

وقال زرموح في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “إن قوات مصراته التي تقاتل في العاصمة طرابلس لن تنسحب منها حتى تتمكن من حسم المعركة لصالحها” حسب تعبيره.

وحول أعداد قوات المصراته المشاركة في حرب طرابلس أكد زرموح أن العدد غير ثابت ويتغير باستمرار كما أن هناك عمليات تبديل تحدث بين عناصر القوات بين الحين والآخر.