الغرفة الأمنية المشتركة تجري جولة تفتيشية على البوابة إلكترونية جنوب بنغازي

بنغازي 07 أبريل 2020 (وال)- قامت الغرفة الأمنية المشتركة المتكونة من جهاز الحرس البلدي بنغازي وقسم النجدة التابع لمديرية أمن بنغازي، بجولة تفتيشية للبوابة الإلكترونية بطريق المطار، للوقوف على سيّر العمل.

هذا وتهدف الجولة التي أقيمت برفقة جهاز الإسعاف والطوارئ، للتفتيش على الشاحنات المحملة بالبضائع، للحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، من خلال مراقبة الصلاحيات والشهادات الصحية، ضمن الخطة الوقائية من فيروس “كورونا” المستجد. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال