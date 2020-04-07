سيالة: سنرسل 30 طبيبا ليبيا لمساعدة إيطاليا على مكافحة كورونا

في الوقت الذي أعلن فيه مرارا وتكرار المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم قدرة إمكانيات الدولة الليبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق عن إرسالها 30 طبيبا وطبيبا مساعدا لمساعدة إيطاليا على مواجهة جائحة كورونا.

وخالف سيالة كل دول العالم التي اكتفت بإرسال معدات ومستلزمات طبية، والتي تهبط الأطقم المرافقة لتلك الشحنات متخذين كل الاحتياطيات والالتزامات الوقائية خوفا من العدوى خاصة أن إيطاليا تعد إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا في العالم.

وبينت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعرب عن شكره لنظيره الليبي محمد سياله لتضامن الوفاق مع إيطاليا وللمبادرة التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.

وأكد سياله على وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة مشددا على أن ليبيا على ثقة في قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء.

والشهر الماضي قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن ليبيا ليست في وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة الليبي.

وأضاف بدر الدين النجار في مقابلة مع رويترز أن البلاد لا تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي والعلاج وعزا ذلك إلى نقص الأموال، و”كل ما كنا جاهزين ولدينا ما يكفي من غرف العزل والحجر الطبي كل ما استطعنا تقليل انتشار الفيروس وتقليل الضرر المتعلق بالفيروس”.

وأضاف “في ليبيا وبالرغم من التواصل مع الجهات المختصة وكل المسؤولين ولكن حتى الآن جاهزيتنا لا زالت ضعيفة فيما يتعلق بغرف العزل، وفي ظل ضعف الجاهزية والاستعدادات الآن أنا أعتبر ليبيا في وضعية غير قادرة على مجابهة الفيروس”.