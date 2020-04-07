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سيالة: سنرسل 30 طبيبا ليبيا لمساعدة إيطاليا على مكافحة كورونا

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

في الوقت الذي أعلن فيه مرارا وتكرار المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدم قدرة إمكانيات الدولة الليبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق عن إرسالها 30 طبيبا وطبيبا مساعدا لمساعدة إيطاليا على مواجهة جائحة كورونا.
وخالف سيالة كل دول العالم التي اكتفت بإرسال معدات ومستلزمات طبية، والتي تهبط الأطقم المرافقة لتلك الشحنات متخذين كل الاحتياطيات والالتزامات الوقائية خوفا من العدوى خاصة أن إيطاليا تعد إحدى أكبر بؤر فيروس كورونا في العالم.

وبينت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أعرب عن شكره لنظيره الليبي محمد سياله لتضامن الوفاق مع إيطاليا وللمبادرة التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.
وأكد سياله على وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة مشددا على أن ليبيا على ثقة في قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء.
والشهر الماضي قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن ليبيا ليست في وضع يؤهلها لمواجهة فيروس كورونا ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لنظام الصحة الليبي.
وأضاف بدر الدين النجار في مقابلة مع رويترز أن البلاد لا تملك ما يكفي من منشآت للعزل والحجر الصحي والعلاج وعزا ذلك إلى نقص الأموال، و”كل ما كنا جاهزين ولدينا ما يكفي من غرف العزل والحجر الطبي كل ما استطعنا تقليل انتشار الفيروس وتقليل الضرر المتعلق بالفيروس”.
وأضاف “في ليبيا وبالرغم من التواصل مع الجهات المختصة وكل المسؤولين ولكن حتى الآن جاهزيتنا لا زالت ضعيفة فيما يتعلق بغرف العزل، وفي ظل ضعف الجاهزية والاستعدادات الآن أنا أعتبر ليبيا في وضعية غير قادرة على مجابهة الفيروس”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ما لقيناه لأرواحنا يا هفك… طالع تفشفش وتبعر تبي تسجل موقف مع الطليان!!!

    على راي المثل: عريان وفي إيده خاتم

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  • غبي اي ليبي مثل الهفك سيالة يعتقد ان الجيش لا يحرر طرابلس , القباىل الليبية ماتسمعوا الخونة والاخوان مثل محمود الغوريلة والزمرة الفاسدة اكلة الحرام والانذال داعمي الارهاب . لابد كل القاىل تلتحم مع الجيش وتضرب المرتزقة وجماعة الحشيش مثل عماد الطرابلسي والسكار اغنيوة . ابتعدوا عن المجاملات في سبيل الوطن .فدموا تاريخ جهاد مشرف ضد حكومة قتلت ابناء الزنتان وابناء بني وليد وتاورغاء وغيرهم وممارسة الخطف وكل مظاهر الارهاب .ماتسمعوا كلام المنافقين واعلموا ان الجيش الليبي الذي اتى اليكم هو الذي يساعدكم ويقف معكم ويوفر لكم دولة مستقرة يوفر لكم باذن الله نعمة الامان . الذي يقول لكم ملشية حفتر قولوا له هذا الجيش الليبي الحر وان حكومة الفاق الوطني هي عبارة عن مجموعة ملشيات اتحدت ليس من اجل الوطن لكن فقط لحماية مصالحهم . اهالى طرابلس تقنصوا الزمرة الفاسدة بالاسلحة الخفيفة وحرروا مدينتكم وتوكلوا على الله ايها الاشاوس والله اكبر والنصر قريب ان شاء الله.

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