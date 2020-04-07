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دون علم السراج والجويلي..عقيد من مصراتة: المخابرات التركية تدرك ماذا يجري على الأرض والغارات ينفذها الاتراك لوحدهم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد العقيد في سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق فرج اخليل أن سلسلة الضربات الأخيرة التي استهدفت القوات المسلحة في عدة مواقع وتمركزات نفذت بواسطة الطيران التركي.

وقال اخليل في منشور له على صفحته على “فيسبوك” :”لدينا وزير دفاع فايز السراج وقائد أعلى فايز السراج ورئيس أركان محمد الشريف وآمر ركن سلاح جوي وآمري مناطق عسكرية ثلاثة، والأهم من ذلك غرفة العمليات المشتركة التي يرأسها اللواء أسامة الجويلي وغيرها من المسميات الأخرى”.

ويواصل العقيد :”الآن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا لايوجد أي أحد ممن ذكرت من هذه المسميات لديه علم حتى بنسبة 1% عن الضربات الجوية منذ خمسة أيام في سلسلة متواصلة من قبل الأتراك ضد قوات حفتر، من يحدد لهم الأهداف؟ ومن يعطي الأوامر يا قائد عام”.

وتساءل اخليل :”أليس من المفترض وطبقا للاتفاقية مع دولة تركيا أن تكون أنت هو صاحب القرار، أنت يا آمر العمليات المشتركة أسامة الجويلي كيف لايكون لديك علم بشيء وانت طوال ١٠ شهور لم تستهدف قاعدة الوطية على الإطلاق ولا تعرف إلا خزانة المركزي”.

وتابع العقيد في قوات مصراتة :”الإجابة ببساطة لأن المخابرات التركية تدرك ماذا يجري على الأرض وأدركت خيانة السراج ومستشاريه من أول يوم عندما أعطت فرضية الأهداف التي سيتم التعامل معها ووجدوها في الرجمة”.

ويضيف اخليل :”وأنت يا الجويلي السلاح والذخيرة التي سلمت لك وجدوها في السوق السوداء يعاد بيعها من جديد”.

ويواصل العقيد موجهًا حديثه لـ الجويلي :”يا راجل الأتراك سملوكم ستة آلاف بدلة عسكرية ذهبوا جولة استطلاعية على جميع المحاور لم يجدوا إلا ألف بدلة فقط تم توزيعها، أنثم وين عايشين بس”.

وأكد اخليل :”أتحدى حتى مخابراتكم أن تكون لديها معلومات عن هذا الأمر لأن في الأصل لايوجد لدينا مخابارات بل لصوص وخونة”.

وقال أيضًا :”مستشار السراج للشؤون المالية ومبعوثه إلى الأتراك يدعى عثمان الريشي، هذا “الإمعة” غادر طرابلس يوم 442019، إلى بريطانيا ومنها إلى تركيا وقبل رجوعه إلى طرابلس مكث شهور في الإمارات وعاد إلى طرابلس شهر 2 لسنة 2020″.

وتابع العقيد في قوات المصراتة :”الريشي، كلفه السراج بصيانة معسكرات المنطقة الشرقية عام 2018 بقيمة 265 مليون ولديه شركتا مقاولات العامة شركة باسمه وأخرى باسم أخيه علي الريشي وأصولهم من مدينة ترهونة”.

وختم منشوره قائلا :”أنا موجود في ليبيا ولست خارجها، ولن أمجد عميل وأتحدى صفيق من جماعة السراج أن يستطيع أن يدخل إلى غرفة عمليات الحليف التركي”.

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تعليقات

  • غبي اي ليبي مثل الهفك سيالة يعتقد ان الجيش لا يحرر طرابلس , القباىل الليبية ماتسمعوا الخونة والاخوان مثل محمود الغوريلة والزمرة الفاسدة اكلة الحرام والانذال داعمي الارهاب . لابد كل القاىل تلتحم مع الجيش وتضرب المرتزقة وجماعة الحشيش مثل عماد الطرابلسي والسكار اغنيوة . ابتعدوا عن المجاملات في سبيل الوطن .فدموا تاريخ جهاد مشرف ضد حكومة قتلت ابناء الزنتان وابناء بني وليد وتاورغاء وغيرهم وممارسة الخطف وكل مظاهر الارهاب .ماتسمعوا كلام المنافقين واعلموا ان الجيش الليبي الذي اتى اليكم هو الذي يساعدكم ويقف معكم ويوفر لكم دولة مستقرة يوفر لكم باذن الله نعمة الامان . الذي يقول لكم ملشية حفتر قولوا له هذا الجيش الليبي الحر وان حكومة الفاق الوطني هي عبارة عن مجموعة ملشيات اتحدت ليس من اجل الوطن لكن فقط لحماية مصالحهم . اهالى طرابلس تقنصوا الزمرة الفاسدة بالاسلحة الخفيفة وحرروا مدينتكم وتوكلوا على الله ايها الاشاوس والله اكبر والنصر قريب ان شاء الله.

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  • والله يا سيادة العقيد / اخليل من حين الي آخر تطلع علينا بأعتراضات علنيه علي سياسة الصخيرات مما يدل علي أنه لديك معلومات عن فساد وتهلهل منظومة الصخيرات ومع هذا أجدك باقي معهم اذا باستطاعتك تجاوز عن اي خلاف في وجهات النظر فيما يتعلق بمن سيحكم البلاد مع بقية الساسه والعسكر اترك ذلك لوقت وتفرغ لليبيا فالحي في اللي يالاه ليبيا ستضيع ،فهب هبه أنت ورفاقك من آجل الوطن وأطرد الاتراك وأعيد مصراته ومن حولها الي خاضنة الوطن (والتاليات لهن الله) وتوحيد ليبيا بعد ذلك هو الساهل سيآتي لاحقا فمن يمحق ويسحق الصخيرات فكرا وعملا وواقعا فتأكد أن الشرق والجنوب سيكونون معه فالتقارب في وجهات النظر بين غرب وشرق وجنوب فسيآتي رويدا رويدا وليس في يوم وليله فالمشكله في ليبيا هي مخرجات الصخيرات ومن يقضي عليها قضاء مبرم فسيجد كل الليبيين معه طال الزمان او قصر

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