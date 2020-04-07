أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن استهداف القوات التابعة لحكومة الوفاق لشاحنات الغذاء والدواء وكذلك المحروقات التي ترسلها الحكومة الليبية لمختلف المناطق يدل على الخسائر الكبيرة التي منيت بها قوات الوفاق أمام الجيش الليبي”.

وأضاف السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “اليوم الشعب الليبي يدرك تمام الإدراك أن حكومة الوفاق وكذلك المرتزقة العثمانيين لن يستطيعون أن ينتصروا على الشعب الليبي والمدعوم بجيشه الذي أوفى بتعهداته مع المجتمع الدولي في الالتزام بالهدنة ولكن لن يبق مكتوف الأيدي أمام هجمات الجماعات المسلحة” مردفا “الشعب ينتظر الانتصار في القريب العاجل على هذه الجماعات المسلحة الإرهابية”.