حكومة الوفاق تقرر إرسال 30 طبيبا لمساعدة إيطاليا في مكافحة كورونا

طرابلس-العنوان

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، إرسال 30 طبيبا وطبيبا مساعدا إلى إيطاليا لمساعدتها على مواجهة جائحة كورونا.

يأتي ذلك رغم إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عدة بيانات عدم قدرة إمكانيات الدولة الليبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت خارجية الوفاق في بيان مقتضب عبر صفحتها بـ فيسبوك أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بحث من خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي دي مايو الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وآخر تطورات هذا الأمر خاصة في إيطاليا.

وأكد سيالة بحسب البيان “وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة وأن ليبيا على ثقة من قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء”.

وأشار البيان إلى أن دي مايو يثمن جهود حكومة الوفاق والشعب الليبي لتضامنهم الكامل مع إيطاليا وللمبادرة الطبية التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.