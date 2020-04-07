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بالصور: مستشفى الخضراء العام تتعرض لـ«القصف العشوائي» لليوم الثاني

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد المجلس البلدي أبوسليم تعرض مستشفى الخضراء العام لـ«القصف العشوائي» لليوم الثاني على التوالي.

وبحسب بيان للمجلس البلدي اليوم، حيث تسبب القصف في أضرار بمبنى المستشفى وتكسر شبابيك قسم العناية والولادة ومرافقه الأخرى والسيارات الخاصة للأطباء والفرق الطبية، وسيارات المترددين عليه من المواطنين.

وشدد على أن القصف سبب حالة من الهلع والخوف بين المرضى داخل المستشفى والأطقم الطبية.

وتعرض المستشفى، أمس، لقصف عشوائي، إذ نشر المجلس البلدي أيضا صورا تظهر بعض الدمار في المرفق الطبي الذي كان مخصصا لاستقبال مرضى فيروس «كورونا» المستجد، لكن إدارة المستشفى اضطرت إلى إجلاء جميع المرضى من المكان إلى مستشفيات قريبة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • لا اعتقد ان الجيش لا لشئ سيقصف مستشفي لأن أفراد الجيش لا يرموا من تلقاء انفسهم هم منضبطين بالآوامر لا يرموا إلا بناء آمر لابد وان يكون احد السببين أما المليشيات هي من ترمي كعادتها لتلصق تهمة القصف بالجيش او أن المليشيات أتخذت من المستشفي تمركز لها وتقصف في الجيش من داخل سور المستشفي ففي الحالتين هو عمل مليشياوي جبان مستحيل الجيش يقوم بهذا فمن يقوم بهدا هم المنفلتين ليس لهم آمر حتي يتقيدوا بآمره

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