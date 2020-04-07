عمليات الكرامة تعلن نقل جثث الضباط الأتراك المقتولين بقاعدة معيتيقة لإنقرة

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز إعلام الكرامة التابع لقيادة الجيش الوطني نقل جثث الضباط الأتراك الأربعة الذين استهدفتهم المدفعية في قاعدة معيتيقة، بين الساعة العاشرة والحادية عشر مساء أمس الإثنين بالطائرة لإنقرة .

وجاء ذلك في بيان لقيادة عملية الجيش الوطني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وقال الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أمس الإثنين:“تمكنت وحدات القوات المسلحة من صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة”.

وأوضح المسماري، في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، أن اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا وأمر المحور أكد تدمير ثلاثة عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابي، لافتًا إلى أن “هناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة ومن أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين آمر مليشيا 42 حرامي وصهر المليشياوي هيثم التاجوري”، مؤكدًا سيطرتهم على مراصد العدو بعد هروبهم منها.

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