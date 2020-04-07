الكهرباء: خلل فني وراء الفصل العام للشبكة

كشفت الشركة العامة للكهرباء، عن أسباب الفصل العام الذي حدث في الشبكة الكهربائية مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ما حدث للشبكة هو “خلل فني بحت”، وليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل محطة الرويس.

وأهابت الشركة، بالجميع عدم الانجرار وراء “الأخبار الكاذبة” التي تؤثر تأثيرا سلبا على جنود الكهرباء الذين تنادوا ويعملون الان بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة.