«الرئاسي» يمدد حظر الملاحة الجوية لمدة 15 يوما

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر الملاحة الجوية على الطيران المدني بجميع المطارات لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم.

ويستثنى من القرار الذي نشرت نصه صفحة مطار معيتيقة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «حالات الجرحى التي تتطلب حالتهم الصحية العلاج بالخارج، وكذلك عمليات الشحن الجوي والوقود الرسمية».

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وكان المجلس الرئاسي أعلن في 14 مارس الماضي، حالة الطوارئ لمواجهة وباء «كورونا» المستجد وقرر إغلاق جميع المنافذ البرية، والجوية اعتبارًا من 16 مارس، وذلك ضمن إجراءات احترازية شملت غلق المساجد ومراكز التجمعات والأسواق وتعليق الدراسة.

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