لليوم الثالث.. استمرار القصف على بني وليد (صور)

تواصل الطائرات المسيرة التي تستخدمها قوات الوفاق، في قصف شاحنات وامدادات الوقود للمنطقة الغربية، حيث استهدف الطيران المسير، اليوم الثلاثاء، مدينة بني وليد بست غارات كان اخرها منذ قليل.

واستهدفت الضربة الأولى شاحنات الوقود عند ساعات الصباح الأولى بما يعرف (بشعبة الحلمة) وهو حي سكني مكتظ، واستهدف الطيران ظهيرة اليوم سيارات مسلحة بطريق 51 ببني وليد كانت متجهة إلى ترهونة دون أضرار بشرية تذكر، كما استمر الطيران المسير في القصف ليلًا منذ ساعات باستهداف شحنات مواد غدائية وتموينية كانت متجهة الى ترهونة. وعند الساعة 10 ليلًا استهدف مجددا بطريق 51 في بني وليد حافظة نقل مواد غدائية فارغة سببت أضرار مادية فقط وأضرار بالطريق العام.

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