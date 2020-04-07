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«الشاطر»: على «السراج» مواصلة استهداف «ترهونة» فلا يتوقف بحجة توصيل مساعدات إنسانية لها

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” إلى مواصلة الضربات الجوية (الطيران التركي المسير) ضد “قوات حفتر” على حد تعبيره.

قال “الشاطر” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “فيه أخبار إن الرئاسي يدرس اصدار تعليمات لوقف الضربات الجوية المستهدفة قطع إمدادات العدو بعد تدمير شحنة جوية على مهبط ترهونة، بحجة تمكين توصيل المساعدات الإنسانية لها” على حد قوله.

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري، على حسابه، قائلاً: “الخبر مزعج، أتمنى على الرئاسي اصدار بيان ينفيه دعما لرجال المحاور، السكوت يسبب بلبلة” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اما انت اثبت انك اكبر حمار فهل يملك السراج مثل هذا القرار انه يصدر من السلطان العثمانى بعد ان اصبحت طائراته تسقط بسهولة فى محاور القتال وبعد ان تم تدمير غرف التحكم فى معتيقة ومقتل العديد من الجنود الاتراك ولاقيمة لهذه العصافير التركية مع استمرار الجيش الوطنى فى نصب منظومات دفاع جوى فى الاماكن التى تعرضت للعدوان وراينا اسقاط اربع طائرات مسيرة تركية واخر مقاتلة لدى المليشيات بعد نصب المنظومة عقب استشهاد قائد منطقة سرت وبالتالى لم يعد لهذه الطائرات المسيرة اى جدوى بل على العكس ستعطى الحق للجيش الوطنى الحق فى تدمير مطار معتيقة ومصراطة وادرك السراج فشل خطة السلطان المعتوه بمحاولة تحقيق مكاسب سياسية قبل الانهيار التام للمليشيات ولكن طوفان الكورونا افسدت المؤامرة واعطت فرصة ذهبية للجيش الوطنى لسحق المليشيات

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