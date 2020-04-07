«الشاطر»: على «السراج» مواصلة استهداف «ترهونة» فلا يتوقف بحجة توصيل مساعدات إنسانية لها

دعا عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، فائز السراج، رئيس “حكومة الوفاق” إلى مواصلة الضربات الجوية (الطيران التركي المسير) ضد “قوات حفتر” على حد تعبيره.

قال “الشاطر” في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “فيه أخبار إن الرئاسي يدرس اصدار تعليمات لوقف الضربات الجوية المستهدفة قطع إمدادات العدو بعد تدمير شحنة جوية على مهبط ترهونة، بحجة تمكين توصيل المساعدات الإنسانية لها” على حد قوله.

وتابع عضو مجلس الدولة الاستشاري، على حسابه، قائلاً: “الخبر مزعج، أتمنى على الرئاسي اصدار بيان ينفيه دعما لرجال المحاور، السكوت يسبب بلبلة” على حد قوله.