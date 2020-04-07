مكافحة كورونا ببنغازي: على الأهالي تهيئة أنفسهم لإمكانية تصعيد ساعات الحظر

طالب رئيس الغرفة الأمنية المُشتركة-مُدير أمن بنغــازي- رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا في المدينة عادل عبدالعزيز، جميع أهالي مدينة بنغازي بتطبيق أقصى درجات قرار حظر التجول وتهيئة أنفسهم لإمكانية تصعيد ساعات الحظر لمدة 24 ساعة مع ضرورة عدم الهلع والتكالب على المحال التجارية والمصارف.

وقال عبد العزيز، إن كافة الأوضاع تحت السيطرة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الحالة المعلن عن إصابتها بفايروس كورونا المستجد، كما أن الحالة تم حجرها في المكان المخصص للعزل الطبي بمستشفى الهواري العام وأن فرق الرصد والتقصي باشرت مهامها في جمع بيانات الحالات المخالطة للمريض، مشيرا إلى أن كافة الوحدات تعمل بالتعاون مع الجيش لتشديد الطوق الأمني لكافة مداخل ومخارج المدينة لتطبيق قرار حظر التنقل بين المدن.

وأكد عبدالعزيز، أنه لا داع للقلق داعيا لعدم الاطمئنان الزائد في التعامل مع الوضع الراهن واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المعلن عنها من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.