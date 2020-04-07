سبل السلام: ضبط 25 من المهاجرين غير الشرعيين بالكفرة (صور)

أعلنت كتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بمدينة الكفرة، مصادرة عدد شاحنتان كانتا تقل حوالي 25 شخص من المهاجرين غير الشرعيين لأجل التنقيب وسرقة الذهب داخل الأراضي الليبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للكتيبة، أنه وبعد صدور التعليمات من القيادة العامة للجيش الليبي بشأن قفل الحدود الجنوبية الشرقية مع دول الجوار “تشاد والسودان”، وذلك تحسبا لتفشي وباء فيروس كورونا الخطير الذي انتشر في عدد من دول العالم بما فيها ليبيا، قامت عناصر الكتيبة بالخروج في دورية جابت الصحراء الجنوبية لأكثر من 10 ايام حيث قامت بإلقاء القبض على المجموعة التي تم ذكرها، لافتا أنه سيتم الكشف على المهاجرين ومن ثم تحويلهم إلى جهات الاختصاص.