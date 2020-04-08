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ناشط من مصراتة يدعو لإيقاف الحرب في طرابلس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه الناشط من مدينة مصراتة حسن عبدالله شابه، جميع الأطراف الليبية إلى إيقاف الحرب في طرابلس والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال شابه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يا أهل مصراتة أين عقولكم ذهبت، تستقبلون أولادكم جثث كل يوم، الموت لا يحصد الا أبناء مصراتة، أليست طرابلس عاصمة الليبيين أين أبناء العاصمة وبقية المدن، هذه الحرب الملعونة تجاوزت العام بحصد الاف الأرواح ودمرت وهجرت الناس من بيوتها، دعوة في ليلة مباركة إلى الرئيس السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، وخالد المشري، اوقفوا هذه الحرب الملعونة التي تحصد الليبيين كل يوم، اذهبوا إلى موسكو إلى برلين وفرنسا، الحرب لن يكون فيها منتصر، اجلسوا ولا تأخذكم العزة بالإثم، الشجعان من يصنعون السلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا”، بحسب تعبيره.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • سبب الحرب وجود مسلحين باسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة مسيطرين على المسؤولين . اذا عندك طريقة لاستلام الاسلحة منهم وتسليمها للدولة اطلق نداء لانفيذها . بارك الله فيك . والا فان السبب ما زال قائم ولا يمكن التوقف . اقامة الدولة المدنية هي الهدف . ولا يتحقق هذا الا باستلام الجهات المختصة جميع الاسلحة من ايدي المسلحين . لا تتعب نفسك . ولك الشكر على هذا الشعور . وانا اشاطرك الراي وقد اكملت ما اعتقد انه يحقق المصلحة .

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  • تآخرت كإيمان فرعون الذي جاء في التوقيت الغير مقبوله فيه العوده الي الرشد لقد تآخرت في هذه المناشده وأنت القائل قديما أنقول للشراقه راهو الغرب الليبي قادر علي العيش بدون برقه ذا لم تخونني الذاكره ففي أوج قوة مليشياتكم كنت تقول هذا واليوم عندما أصبحت تنتكس قوتها الي ضعف وهوان وعار جلب الاتراك والمرتزقه فلو قلت هذه المناشده في الوقت الذي قلت فيه الغرب راهو قادر علي العيش بدون برقه ممكن تقبل لأن مشوار العماله لديكم لازال في بدايته وليس عندكم إلا قاعده ايطاليه في مصراته زرعتوها كشوكه في خاسرة الوطن والهدف من جلبها كي تحميكم من طوفان الكرامه

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