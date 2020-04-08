ناشط من مصراتة يدعو لإيقاف الحرب في طرابلس

وجه الناشط من مدينة مصراتة حسن عبدالله شابه، جميع الأطراف الليبية إلى إيقاف الحرب في طرابلس والعودة إلى طاولة الحوار.

وقال شابه، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يا أهل مصراتة أين عقولكم ذهبت، تستقبلون أولادكم جثث كل يوم، الموت لا يحصد الا أبناء مصراتة، أليست طرابلس عاصمة الليبيين أين أبناء العاصمة وبقية المدن، هذه الحرب الملعونة تجاوزت العام بحصد الاف الأرواح ودمرت وهجرت الناس من بيوتها، دعوة في ليلة مباركة إلى الرئيس السراج، وخليفة حفتر، وعقيلة صالح، وخالد المشري، اوقفوا هذه الحرب الملعونة التي تحصد الليبيين كل يوم، اذهبوا إلى موسكو إلى برلين وفرنسا، الحرب لن يكون فيها منتصر، اجلسوا ولا تأخذكم العزة بالإثم، الشجعان من يصنعون السلام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا”، بحسب تعبيره.