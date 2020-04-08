«خارجية النواب»: ندعو جميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لدعم جهود مواجهة كورونا

وجهت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب برئاسة يوسف إبراهيم العقوري، أمس الثلاثاء، نداءً إنسانيا لجميع الليبيين للوقوف صفاً واحداً لدعم جهود مواجهة وباء كورونا.

وناشدت اللجنة، في بيانها لها، جميع أبناء الشعب الليبي دون استثناء لإدراك خطورة الأمر ووضع صالح وطنهم ومستقبل الأجيال القادمة نصب أعينهم، وأدراك أن مواجهة الوباء هي مسؤولية الجميع.

وشددت اللجنة، على أهمية التنسيق بين السلطات المختصة لمكافحة الوباء في انحاء ليبيا، وكذلك ضرورة العمل المشترك لتعزيز الإجراءات الوقائية وحشد موارد البلاد ومؤسساتها الصحية وغيرها.

وأكدت اللجنة، أن جميع السلطات عليها تسهيل عمل المنظمات الدولية المختصة وأبرزها بعثة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لإنجاح برامجها في جميع مناطق ليبيا.