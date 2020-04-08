ترحيب إيطالي بفريق أطباء ليبيين لمساعدة إيطاليا في محنتها

رحبت وسائل إعلام إيطالية بخبر إرسال حكومة لفريق طبي لمساعدة الشعب الإيطالي في مواجهة جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 التي تعد إيطاليا من بين أكثر البلدان تضرراً منها في العالم واعتبرت المبادرة مساعدة من الشعب الليبي وتضامناً حقيقياً ودعماً لإيطاليا في مواجهة الوباء- حسب مانشرته وزارة الخارجية بحكومة الوفاق نقلاً عن إدارة الإعلام الخارجي.

ونشرت عدد من صفحات الناشطين الايطاليين -من جهتها – على منصات التواصل الاجتماعي خبر قرار الحكومة الليبية وعبر المدونون الطليان عن شكرهم و امتنانهم لهذا القرار واعتبروه تعبيرا حقيقيا عن الصداقة و التضامن ، ناشرين صور العلمين الليبي والإيطالي تعبيرا عن تقديرهم لهذا التضامن .

وأعرب وزير خارجية الوفاق محمد سيالة -في وقت سابق أمس- عن “وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز المحنة وأن ليبيا على ثقة من قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء”، فيما تقدم وزير الخارجية الإيطالي “دي مايو” بالشكر والتقدير لحكومة الوفاق والشعب الليبي لتضامنهم الكامل مع إيطاليا وللمبادرة الطبية التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيباً وطبيباً مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية