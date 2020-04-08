تأهب أمني بالجبل الأخضر بعد أول إصابة بكورونا في بنغازي

أعقب إعلان المتحدث باسم اللجنه الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورنا عن اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في مدينة بنغازي- اتخاذ العديد من الجهات الأمنية والإدارية والقطاعات الصحية في مدن وبلديات شرق البلاد لإجراءات إضافية احترازية للسيطرة على الوضع والتصدي لانتشار الفيروس بين سكان المدن خاصةً ذات الكثافة السكانية العالية والمتقاربة في الجبل الأخضر والبطنان .

وجاءت أولى التدابير من مديرية أمن الجبل الأخضر التي استنفرت عناصرها للمساعدة في تطبيق حظر التجول بشكل أمثل، مطالبةً كافة المواطنين بالالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم الخروج أثناء توقيت الحظر واتباع كافة التعليمات التي ستصدر تباعاً في الأيام المقبلة لحمايتهم وأمنهم- حسب منشور المكتب الإعلامي لمديرية أمن الجبل الأخضر على صفحته الرسمية.

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