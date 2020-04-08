عناصر”الهلال الأحمر” طرابلس تخلي المرضى من مستشفى الخضراء

توجهت فرق الإستجابة للطوارئ التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس إثر بلاغ وارد من غرفة البلاغات التابعة للجمعية بخصوص إخلاء مستشفي الخضراء بالعاصمة طرابلس من كل مرضاه لخطورة تواجدهم داخل المستشفي خوفاً علي سلامتهم من القذائف العشوائية بعد سقوطها علي المستشفي ومحيطها . إستمرت فرق الإنقاذ والطوارىء بواجبها بنقل الحالات ومتابعة سير تأمين توفير الرعاية اللازمة لها وإخلاء 30 مريضاً من المستشفى بمنطقة ابوسليم طرابلس بعد أن تعرض للقصف بقذائف عشوائية.

وقال فرع الجمعية على منصته بالفيس بوك -يحث منتسبيه ومتطوعيه -إن فريق الانقاذ والطوارةء واصل عمله رغم ضغوطات العمل المستمرة إلا أن التأهب يظل واجباً تطوعياً خالصاً بهمم رجال العمل الإنساني الذين يساندون المدنيين تحت أي ظرف وفي كل حين”.

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