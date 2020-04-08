عودة الكهرباء للجبل الغربي ومناطق في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر ليلة أمس عن تمام تغذية منطقة الجبل الغربي بالتيار الكهربائي وبعض مناطق طرابلس الكبرى وجاري تغذية مدينة الزاوية ليتم تدريجيا تغدية كامل المناطق في العاصمة وماجاورها – حسب ما أوردته الشركة على حسابها في فيس بوك.

وسبق للشركة أن أعلنت بأن ماسمته “الفصل العام” الذي حدث في الشبكة الكهربائية مساء أمس هو خلل فني بحث، وليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل محطة الرويس وبعض “الأخبار الكاذبة الأخرى” التي لاعلاقة لها بحدوث الفصل العام مساء أمس.

ونصحت الشركة العامة للكهرباء الجميع بعدم الانجرار وراء ما اتعبتره “الأخبار الكاذبة” التي تؤثر تأثيرا سلبياً على “جنود الكهرباء” الذين تنادوا ويعملون بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة.

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