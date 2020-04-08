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عودة الكهرباء للجبل الغربي ومناطق في طرابلس

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في وقت متأخر ليلة أمس عن تمام تغذية منطقة الجبل الغربي بالتيار الكهربائي وبعض مناطق طرابلس الكبرى وجاري تغذية مدينة الزاوية ليتم تدريجيا تغدية كامل المناطق في العاصمة وماجاورها – حسب ما أوردته الشركة على حسابها في فيس بوك.

وسبق للشركة أن أعلنت بأن ماسمته “الفصل العام” الذي حدث في الشبكة الكهربائية مساء أمس هو خلل فني بحث، وليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل محطة الرويس وبعض “الأخبار الكاذبة الأخرى” التي لاعلاقة لها بحدوث الفصل العام مساء أمس.

ونصحت الشركة العامة للكهرباء الجميع بعدم الانجرار وراء ما اتعبتره “الأخبار الكاذبة” التي تؤثر تأثيرا سلبياً على “جنود الكهرباء” الذين تنادوا ويعملون بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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