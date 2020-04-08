«بوابة الوسط» ترصد آخر تطورات إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

سجلت حالات الإصابة بفيروس كورونا تطورات جديدة في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ارتفاع عدد الحالات المؤكدة في عموم البلاد إلى 21 حالة بينها حالة وفاة منذ ظهور الوباء في البلاد الشهر الماضي، وفيما تماثلت ثاني حالة إصابة للشفاء، كانت مدينة بنغازي على موعد مع اكتشاف أول حالة إيجابية.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تسجيل حالتي إصابة بالوباء أمس الأربعاء، مشيرا إلى إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس تسلم في 4 أبريل الجاري، 26 عينة اشتباه إصابة بالفيروس، ليتأكد إصابة حالة واحدة بالفيروس.

إول إصابة في بنغازي

وسجلت مدينة بنغازي أول إصابة بالفيروس، وفق بيان المركز، الذي أشار إلى أن مستشفى الكويفية ببنغازي أجرى تحاليل لثلاث عينات اشتباه بالفيروس جاءت من بينها عينة موجبة لتتأكد إصابتها بالفيروس.

اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد التابعة للحكومة الموقتة، ومن جانبها، أوضحت أن الحالة التي جرى اكتشافها في بنغازي تبلغ من العمر 55 عاما، قادمة من تركيا عبر تونس منذ 20 يوما، وذلك خلال في مؤتمر صحفي الأربعاء.

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وروى الشاب ناجي فوزي – نجل الحالة التي جرى اكتشافها في بنغازي – تفاصيل اكتشاف إصابة ابيه بفيروس كورونا المستجد، وقال الشاب إن ابيه خضع للحجر الصحي في منزله، طبقا للتعليمات بعد عودته من تركيا في 19 مارس الماضي، وقبل 8 أيام توجه إلى المستشفى لمتابعة حالته، خاصة وأنه أجرى جراحة سابقة في الرئة.

وأضاف أن الأطباء أجروا لأبيه أشعة ولم تظهر لديه أي مشكلة، كما أنه لم يعاني من أي أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن عندما أجروا تحليلا له جاء إيجابيا، مضيفا أن والده حاليا في مستشفى الهواري، وهو موجود مع عمه في الحجر، حيث أخذت منهما عينات للتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

شفاء ثاني إصابة بـ«كوفيد 19»

وفي تطور جديد يبعث على التفاؤل، كان إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء شفاء الحالة الثانية من فيروس «كورونا المستجد» عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منوها إلى أن تحاليل العينتين أعطت نتيجة سلبية، وبالتالي يتأكد شفاء المصاب التام، وفقًا للأطباء المعالجين المختصين، مشيرًا إلى أن نتيجة التصوير المقطعي للحالة أوضحت سلامة الجهاز التنفسي.

ويوم الإثنين، أعلن الطبيب المعالج لحالات الإصابة بالوباء الدكتور عبدالنبي الرايس، شفاء أول حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد بعد التأكد من سلبية تحليل عينتين بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز. وتشهد البلاد إجراءات أمنية وطبية احترازية واسعة لمنع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي بدأ يظهر في البلاد في 24 مارس الماضي.

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