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“النواب” يجتمع بـ “مجلس الدولة” لبحث حلول سياسية

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نقلت وكالة سبوتينك عن مصادر ليبية تأكيدها عقد اجتماعات بين عدد من النواب والأعلى للدولة لبحث الحلول السياسية.

وأضافت الوكالة أن هذه الاجتماعات جاءت عقب لقاءات أخرى تتعلق بالمسار الاقتصادي تم إجراؤها عن بعد بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لهذه الاجتماعات ونتائجها.

يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع ازدياد وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة بالعاصمة طرابلس وانشغال العالم بمواجهة تفشي وباء كورونا إضافة إلى عدم حدوث أي تقدم في المشاورات العسكرية والسياسية التي عقدت بجنيف والاقتصادية بالقاهرة في فبراير الماضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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