“النواب” يجتمع بـ “مجلس الدولة” لبحث حلول سياسية

نقلت وكالة سبوتينك عن مصادر ليبية تأكيدها عقد اجتماعات بين عدد من النواب والأعلى للدولة لبحث الحلول السياسية.

وأضافت الوكالة أن هذه الاجتماعات جاءت عقب لقاءات أخرى تتعلق بالمسار الاقتصادي تم إجراؤها عن بعد بهدف توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لهذه الاجتماعات ونتائجها.

يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع ازدياد وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة بالعاصمة طرابلس وانشغال العالم بمواجهة تفشي وباء كورونا إضافة إلى عدم حدوث أي تقدم في المشاورات العسكرية والسياسية التي عقدت بجنيف والاقتصادية بالقاهرة في فبراير الماضي.

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