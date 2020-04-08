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على غرار “اخليل”..بن عثمان يطالب متابعيه بتوجيه التحية للاستخبارات التركية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بعد أن كشف العقيد في سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق فرج اخليل أن سلسلة الضربات الأخيرة التي استهدفت القوات المسلحة في عدة مواقع وتمركزات نفذت بواسطة الطيران التركي لوحده.

وعلل اخليل أن الجانب التركي قرر استهداف الجيش الليبي بسلسلة ضربات جوية لأن المخابرات التركية تدرك ماذا يجري على الأرض وأدركت خيانة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ومستشاريه من أول يوم عندما أعطت فرضية الأهداف التي سيتم التعامل معها ووجدوها في الرجمة”.

وأكد في منشور له على صفحته على “فيسبوك” :”أن وزير الدفاع فايز السراج والقائد الأعلى فايز السراج ورئيس الأركان محمد الشريف وآمر ركن سلاح جوي وآمري مناطق عسكرية ثلاثة، والأهم من ذلك غرفة العمليات المشتركة التي يرأسها اللواء أسامة الجويلي وغيرها من المسميات الأخرى ليس لديهم أي علم بهذه الضربات.

وعلى نفس المنوال، في العمالة والتبعية الخالصة للأتراك، طالب رئيس مايعرف بمؤسسة كويليام للأبحاث المدعو نعمان بن عثمان متابعيه لتحية الاستبخارات التركية.

وقال بن عثمان في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”الحرائر و الأحرار بنطلب منكم بشكل شخصي و بدون تفصيل طلب”.

وتابع المدعو نعمان :”هل ممكن تشاركوا معاي في تقديم تحية خالصة من القلب لجهاز” الاستخبارات الوطنية التركية” إذا تبوني نرضى عليكم إعادة التغريد و فعلوا الهاشتاق و أغيضوا القرامطة”.

وختم رئيس مايعرف بمؤسسة كويليام للأبحاث تغريدته بهاشتاق ” Millî_İstihbarat_Teşkilatı و أعطوا التريس حقها”، في إشارة إلى الأتراك.

والأغرب من هذا وذاك أن يستجيب عدد كبير من المتابعين للمدعو بن عثمان لتغريدته ويوجهون التحية حسب طلبه للاستخبارات التركية، والأدهى أنهم يصفونهم بالأبطال والشامخين وغيرها من الأوصاف.

 

 

 

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  • تحية للمخابرات التركية الغبية على عملياتها الفاشلة التى مكنت الجيش الوطنى من تحرير المدن غرب ليبيا حتى رأس جدير وتحية للجيش الوطنى الذى اسقط اربع طائرات مسيرة تركية شرق مصراطة وتحية ايضا للجيش الوطنى الذى تقدم فى عين زارة وابوسليم ونصب المصيدة فى وادى الربيع لقتل العديد من المصاريت وتحية اكبر للكورونا التى تعصف بتركيا التى تنافس على المربع الذهبى وقطر الاولى عربيا رغم قلة عدد سكانها فى وفاء الكورونا وتحية من القلب للكلب اوردوغان على دوره البارز فى هلاك الخوان فى كل مكان بعد ان عيشهم فى اوهام حيث دفن الطرطور مرسى فى الفجر ومرشد عام الخوان ذليل فى السجن مع كهنته بعد ان اوهمم اوردغان بحكم العالم وراينا غباوة مخابراته فى مصر والسودان وين البشير ياحمير دخل السجن رغم انه اهدى اردوغان جزيرة سواكن على البحر الاحمر اتفووووه على غباوة الخوان يخربون بيوتهم بايديهم وايدى اردوغان

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  • في زمن الشقلبه كل المفاهيم انقلبت وكل الشعارات أنعكست فكيف لعاقل ليبي يؤيد المدعو نعمان بن عثمان ومن علي شاكلته كونّهم يعتبروا الخيانه فخر والعار بطوله ويصفون الانذال بابناء البيتيّه هكذا هم الطائحين علي رؤسهم لاعقي احذية المستعمر التركي و الايطالي فمصراته محميه تركيه الآن وكانت محميه ايطاليه ،فليبيا لا يشرفها من باع وطنه ملء بطنه وارتكب الخيانه العظمي ودخل التاريخ من اوسخ ابوابه فمهما زُيّن الباطل في معسكر الصخيرات فلن يكون هناك اكثريه ستركن للباطل بينما الحق وبيّن الذي هو الانحياز للوطن ونبذ الخيانه بجميع أشكالها ولو كانت بالكتابه التي تصف الخونه بالابطال

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  • التحية المفروض توجه الي شيوخ طالبان اللي كنت ترقصلهم زي ما ترقص نجوي فواد وبعد الرقيص هوينه انت عارف واني عارف شنو بيصير

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