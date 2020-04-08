على غرار “اخليل”..بن عثمان يطالب متابعيه بتوجيه التحية للاستخبارات التركية

أخبار ليبيا24

بعد أن كشف العقيد في سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق فرج اخليل أن سلسلة الضربات الأخيرة التي استهدفت القوات المسلحة في عدة مواقع وتمركزات نفذت بواسطة الطيران التركي لوحده.

وعلل اخليل أن الجانب التركي قرر استهداف الجيش الليبي بسلسلة ضربات جوية لأن المخابرات التركية تدرك ماذا يجري على الأرض وأدركت خيانة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ومستشاريه من أول يوم عندما أعطت فرضية الأهداف التي سيتم التعامل معها ووجدوها في الرجمة”.

وأكد في منشور له على صفحته على “فيسبوك” :”أن وزير الدفاع فايز السراج والقائد الأعلى فايز السراج ورئيس الأركان محمد الشريف وآمر ركن سلاح جوي وآمري مناطق عسكرية ثلاثة، والأهم من ذلك غرفة العمليات المشتركة التي يرأسها اللواء أسامة الجويلي وغيرها من المسميات الأخرى ليس لديهم أي علم بهذه الضربات.

وعلى نفس المنوال، في العمالة والتبعية الخالصة للأتراك، طالب رئيس مايعرف بمؤسسة كويليام للأبحاث المدعو نعمان بن عثمان متابعيه لتحية الاستبخارات التركية.

وقال بن عثمان في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”الحرائر و الأحرار بنطلب منكم بشكل شخصي و بدون تفصيل طلب”.

وتابع المدعو نعمان :”هل ممكن تشاركوا معاي في تقديم تحية خالصة من القلب لجهاز” الاستخبارات الوطنية التركية” إذا تبوني نرضى عليكم إعادة التغريد و فعلوا الهاشتاق و أغيضوا القرامطة”.

وختم رئيس مايعرف بمؤسسة كويليام للأبحاث تغريدته بهاشتاق ” Millî_İstihbarat_Teşkilatı و أعطوا التريس حقها”، في إشارة إلى الأتراك.

والأغرب من هذا وذاك أن يستجيب عدد كبير من المتابعين للمدعو بن عثمان لتغريدته ويوجهون التحية حسب طلبه للاستخبارات التركية، والأدهى أنهم يصفونهم بالأبطال والشامخين وغيرها من الأوصاف.

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