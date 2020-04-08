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الشاطر لـ باشاآغا: الحرب بحاجة لحسم ولاداعي لتكرار تصريحات تفسر على أنها عجز

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر إن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا يطالب المجتمع الدولي والبعثة الأممية بتحمل مسؤوليتهم ازاء ماوصفها بـ”اعتداءات حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وهو يعلم انهم غير قادرين أو ليس لديهم الرغبة.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الثلاثاء أكد أن باشاآغا يعلم أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية ينتظران من ينتصر.

وإختتم عضو مجلس الدولة تغريدته :”فلا داعي لتكرار تصريحات تفسر بالعجز وطلب استغاثة انها حرب والحرب بحاجة لحسم”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • عبدالرحمن البليد حاليا الشاكر سابقا شوفه مره ازووي ومره إعووي ومره ينبح علي الجيش الليبي وقافلة الجيش سائره نحو الهدف ولا يضرها نبيح هذا البليد ومن كل شاكلته فلا محاله الجيش رويدا رويدا وبدون ضجيج سيطر علي طرابلس وسيطرد المرتزقه السوريين والغزات الاتراك فالفخر سيكون للجيش والعار والشنار في وضح النهار للخونه الفجار وسينتهي تفتيش الليبيات داخل طرابلس من قِبّل المرتزقه السوريين الذين اعتادور علي القول لهن ناولني الهاتف تبعك ياخام أشوف الصور اللي فيه الجيش سيعيد الكرامه لمن افتقدها في بطرابلس تحت وطأة سياط وضيم المليشيات الغاشمه

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