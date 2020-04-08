“مواصلات الوفاق” تتابع مشاريع المطارات والموانئ

عقد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني ميلاد معتوق الثلاثاء اجتماعا برؤساء المصالح التابعة للوزارة “مصلحة الموانئ والنقل البحري ومصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات” لمتابعة عمل الموانئ والمطارات في ظل التوجيهات الصادرة من المجلس الرئاسي بخصوص التصدي لجائحة انتشار فيروس كورونا، ومنع انتشارها من خلال المنافذ البحرية والجوية والبرية.

من جهته أكد رئيس مصلحة الموانئ التزام كافة الأطراف ذات العلاقة بإدخال وإخراج السفن طبقا للإجراءات المعتمدة في الدليل الذي اعتمد من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزير المواصلات والذي ينص على عدم الاختلاط بين الأطقم العاملة على ظهر السفن والعاملين في الموانئ واستخدام التقنية والميكنة في عملية إدخال السفن وإخراجها.

وفيما يخص مشاريع مصلحة الموانئ العاجلة أشار رئيس المصلحة إلى استمرار العمل في مشروع صيانة كورنيش مدينة طرابلس البحري “بوتيرة منخفضة” نتيجة الظروف الراهنة.

وفي معرض حديثه أفاد رئيس مصلحة الموانئ بقرب انتهاء لجنة العطاءات بالمصلحة من إجراءات الترسية على الشركة التي ستتولى أعمال الدراسة والتصميم لميناء الزاوية البحري على أن تتم إحالتها للوزارة الأسبوع المقبل.

وعلى صعيد المطارات قال رئيس مصلحة المطارات المكلف إن المطارات ملتزمة بالتشغيل فقط لطائرات الإسعاف والطائرات الخاصة مع مراعاة الإجراءات الصحية المعمول بها من قبل وزارة الصحة مضيفا أنه قد تم الاتفاق مع الشركات المنفذة لمشروعات الصيانة في الجانب الجوي من صيانة مطار معيتيقة الدولي بإيقاف العمل لحين توفر الظروف الأمنية، بحيث لا يترتب على المصلحة أي التزامات مالية أو إدارية نتيجة لذلك الإيقاف

وكشف رئيس مصلحة الطيران المدني خلال الاجتماع عن جاهزية المبنى المستهدف لاستخدامه مركز ملاحة بديل منوها بأن المصلحة في انتظار مصادقة ديوان المحاسبة على عقد توريد المعدات الخاصة بالمركز مشيرا إلى وجود عدد من عقود توريد متعلقة بتطوير عمل الملاحة الجوية في انتظار فتح الاعتمادات الخارجية بعد موافقة مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.

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