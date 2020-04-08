وزارة الصحة توصي القادمين من الخارج بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي

أهابت وزارة الصحة بكل مسافر قدم إلى ليبيا من تاريخ الـ15 من مارس وما بعده بضرورة بقائه في الحجر المنزلي.

الوزارة أشارت حسب مكتبها الإعلامي إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية تأتي تواصلا للجهود المبذولة للتعامل مع فيروس كورونا، واستمرارا للتدابير الوقائية المطبقة حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع وللحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

كما نبهت الوزارة جميع المواطنين ممن كان لهم تاريخ سفر بالخارج ولديه أعراض مشابهة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى البقاء في الحجر الصحي المنزلي إلى حين التأكد من سلامتهم وعدم التردد على المراكز الصحية والعيادات والمستشفيات، والتواصل والاتصال المباشر مع فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة.

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