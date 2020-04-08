مصادر عسكرية: الجيش الوطني يقترب من السيطرة على منطقتي ابوسليم وعين زارة

طرابلس – لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في محيط العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المحاور في ضواحي مصراتة على الرغم من الدعوات المتواصلة لتثبيت الهدنة والانشغال بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط أنباء عن تقدم وحدات الجيش الوطني في عدة محاور بعد إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة ومقتل قيادات بارزة ما أدى إلى زعزعت تماسك قوات الوفاق، التي تؤكد التقارير الميدانية أن صفوفها تتعرض للعديد من الضغوطات.

وبحسب مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة لا تزال تشهدها محاور محيط العاصمة طرابلس، وخاصة في محاور وادي الربيع وأبو سليم، وعين زارة، حيث تمكنت وحدات الجيش من تحقيق تقدم ملحوظ إثر تقهقر قوات الوفاق وفشل هجومها على عدة محاور في عين زارة ووادي الربيع والتي منيت فيها بخسائر بشرية ملحوظة بينها قيادات بارزة.

وفقا للمصادر فقد تمكنت وحدات الجيش الوطني من تدمير العديد من بطاريات المدفعية، بالإضافة إلى قيام وحدات الدفاع الجوي بإسقاط عدد من الطائرات التركية المسيرة في محيط منطقة الوشكة في شرق مصراتة، وكذا استهداف غرف عمليات التحكم بالطيران المسير في قاعدة معيتيقة وابوقرين.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع مرور عام على بدء المعارك في طرابلس والتي كان حفتر قد أعلنها في الرابع من أبريل من العام الماضي بهدف تطهيرها من الجماعات المسلحة.

وأستهدفت قوات الجيش الوطني في الأونة الاخيرة العديد من مخازن السلاح التابعة لقوات الوفاق في منطقة غابة النصر ومشروع الموز ومعسكر 77 ومنطقة ابوقرين عبر المدفعية الثقيلة والموجهة وسلاح الجو، بالاضافة إلى استهداف مطار معيتيقة الذي اصبح قاعدة خاصة بالطيران المسير.

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