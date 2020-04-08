اخبار ليبيا الان عاجل

مصادر عسكرية: الجيش الوطني يقترب من السيطرة على منطقتي ابوسليم وعين زارة

تم النشر منذُ 7 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

طرابلس – لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في محيط العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المحاور في ضواحي مصراتة على الرغم من الدعوات المتواصلة لتثبيت الهدنة والانشغال بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وسط أنباء عن تقدم وحدات الجيش الوطني في عدة محاور بعد إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة ومقتل قيادات بارزة ما أدى إلى زعزعت تماسك قوات الوفاق، التي تؤكد التقارير الميدانية أن صفوفها تتعرض للعديد من الضغوطات.

وبحسب مصادر عسكرية فإن معارك عنيفة لا تزال تشهدها محاور محيط العاصمة طرابلس، وخاصة في محاور وادي الربيع وأبو سليم، وعين زارة، حيث تمكنت وحدات الجيش من تحقيق تقدم ملحوظ إثر تقهقر قوات الوفاق وفشل هجومها على عدة محاور في عين زارة ووادي الربيع والتي منيت فيها بخسائر بشرية ملحوظة بينها قيادات بارزة.

وفقا للمصادر فقد تمكنت وحدات الجيش الوطني من تدمير العديد من بطاريات المدفعية، بالإضافة إلى قيام وحدات الدفاع الجوي بإسقاط عدد من الطائرات التركية المسيرة في محيط منطقة الوشكة في شرق مصراتة، وكذا استهداف غرف عمليات التحكم بالطيران المسير في قاعدة معيتيقة وابوقرين.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع مرور عام على بدء المعارك في طرابلس والتي كان حفتر قد أعلنها في الرابع من أبريل من العام الماضي بهدف تطهيرها من الجماعات المسلحة.

وأستهدفت قوات الجيش الوطني في الأونة الاخيرة العديد من مخازن السلاح التابعة لقوات الوفاق في منطقة غابة النصر ومشروع الموز ومعسكر 77 ومنطقة ابوقرين عبر المدفعية الثقيلة والموجهة وسلاح الجو، بالاضافة إلى استهداف مطار معيتيقة الذي اصبح قاعدة خاصة بالطيران المسير.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • لو استمر الجيش الوطنى بنفس المعدل فسيحرر طرابلس قبل العاشر من رمضان خاصة ان شرق مصراطة بعد اصبح مقبرة للطائرات المسيرة ومع تطهير المنطقة حتى مصراطة بضربات مكثفة للمليشيات ومع اقتراب قوات الجيش من مصراطة سينسحب المصاريت من طرابلس لحماية مصراطة وبالتالى تتحرر العاصمة ويتم حصار مصراطة من جميع الجهات حتى تستسلم او تهلك

    رد

  • اذا رايتم اردوغان يتولد وينظر الى ترامب وبوتن ويطالب بمجلس الامن بهدنة و وقف اطلاق النار فاهموا ان حكومة الوفاق تقترب من الانهيار

    رد

  • لما ابادت القوات الوفاق غرفة سرت مقتل القادة القرامطة أعلنتها في البيان الرسمي العسكري أعلن المتحدث العسكري العقيد قنونو الأسماء القادة بي اسم الذين تمام استهدافهم لا يعلن عن الخبر إلا إذا كان متأكد منه لا يفعل متل احمد المحماري تعلن السيطرة طرابلس وعين زراة 150 مرة في يوم المسماري كم مرة خرج وأعلن السيطرة على الجزيرة فرناج لم يقدم دليل أو فيديو على السيطرة أصبح حلمه فقط السيطرة على فرناج سكأن وشباب فرناج سخروا منه رفعوا صورته تعبوا من الانتظار وصوله الجيوش لا تعلن عن السيطرة كانت متأكدة من الأخبار ولا تتعامل المصادر المجهولة سيطرة عن عين زاية وادي الربيع انشر فيديو أليس حفتر لديه الإعلام الحربي عشرته القنوات المواقع تمسح صباطه صباح مشاء

    رد

  • يا جلول برا كمل قرايتك بابا وتعالي علق درهتلي كبدي وانا نقرا في تعليقك او بالاصح نشم في خريتك اللي خريتها ارحمونا يا متخلفين واكتبوا عربي صح لغتكم الام ومتعرفوش تكتبوا بيها عاااااااااار معرعر

    رد