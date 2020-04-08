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يجب ألا تغوينا دموع التماسيح عن هدفنا.. الساعدي: لن تهدأ ليبيا إلا بزوال حفتر ومن يعينه

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة ورئيس حزب الأمة الوسط، الإرهابي سامي الساعدي، إن الشعب الليبي اجتمعت عليه محنة الحرب والقصف الذي يطال البيوت والآمنين، بالإضافة إلى محنة وباء كورونا الذي عمّ الأرض كلها تقريبًا، ولم ينجو من خطر الإصابة به أحد.

الساعدي تابع – في مقابلة له ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر قناة “التناصح” الداعمة للجماعات الإرهابية – “لا يمكن أن تستقر ليبيا أو تهدأ إلا بزوال حفتر ومن يعينه، ومسائل المصالحة وتأليف القلوب حق، ولكن يجب وضع كل شيء في موضعه، ولله هو من أمرنا بدفع الصائل وقتال الفئة الباغية، ومن يراعي حفتر وجنوده، لماذا لا يراعي أم الشهيد وزوجته وأسرة المقاتل والجريح؟”.

وأضاف “خلال الفترة الأخيرة يتم توجيه ضربات موجعة لصفوف البغاة والمُعتدين، والأطراف الداعمة لحفتر دوليًا، عندما تشعر بتقهقر الصفوف والضعف، تنادي بالهدنة ووقف إطلاق النار، بدموع التماسيح، ومشاعر كاذبة، يجب ألا تغوينا عن هدفنا، فقضيتنا عادلة بصورة واضحة، والعدو هاجم الأبرياء والمدنيين بغرض شهوة السلطة فقط، وجيش حفتر المزيف يمجد شخصًا ويعمل على إقامة إمبراطوية لشخص وأسرته وأولاده ومن بعده”.

وواصل الساعدي“حفتر يقصف مستشفى الخضراء، في الوقت الذي لا يُنكر فيه دور أي مستشفى أو أي عيادة أو مصحة، في حماية الناس من الموت والباء، وعلاج المرضى، وهذه الدماء في رقبة السفاح المجرم، وكل من يعينه ولو بشطر كلمة، ودفع الصائل واجب إجماعًا، وعلى من وقف مع الباطل أن يراجع نفسه”.

وأكمل “الأولى بالصدقات أن تكون على المسلم التقي، ولابأس من الصدقة على مؤيدي حفتر من غير المحاربين، في محاولة لتغيير موقفه، وإلا فمن الواجب التصدق على أهل الخير والحق”.

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تعليقات

  • متخلف عقليا كالعادة لان الجيش الوطنى هو من يتقدم فى كل المحاور ويقترب من تحرير طرابلس بداية بتحرير ابوسليم بالكامل وكذلك عين زارة ونتيجة دهاء وحكمة المشير خليفة حفتر فانه يرد على الداعين للسلام وحقن الدماء بانه لا يمانع من ذلك اذا تم دخول الجيش سلميا لما تبقى من طرابلس والا فسيدخلها الجيش الوطنى والشعب الليبى الداعم للجيش الوطنى يحمد لله ان طوفان الكورونا ارسله الله فى صالح الجيش الوطنى حيث افسد مخرجات برلين وجنيف وسمح للجيش الوطنى لاستئناف التحرير دون اى ضغوط دولية فاغلاق النفط حاليا مفيد للدول الكبرى امريكا وروسيا لرغبتها فى خفض الانتاج كما ان الحاجة الجائحة كورونا سببت خسائر اقتصادية فادحة لتركيا وقطر حيث تتصدر نملة قطر الدول العربية فى عدد الاصابات بالكورونا وتتصدر تركيا الدول الاسلامية وتنافس على المركز الثانى عالميا فهما من المغضوب عليهم والضالين وباتت ايام الخوان معدودة فى ليبيا بل وفى تركيا مع سقوط اردوغان قريبا بسبب غباوته فى مكافحة الكورونا وتسبب فى كارثة سيدفع ثمنها قريبا

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  • انظروا لهذا المعتوه انا لاحظت أن أي أخواني أو مؤيد للأخوان هو هيكل أجوف لأنسان غير سوي يجعلك كلامه ومعتقداته تشك في ذلك من كلامه ومن لغة الجسد فهذا المسوخ لو يجري له تقييم علي يد اختصاصي نفسي ففي الغالب سيتضح انه في حاجه الي علاج نفسي من نوع تقويم السلوك فهل تعتقدوا رجاحة عقل لدي أي واحد يصف جيشه بلاده بالعدو الغاشم ويصف في الغازي التركي للوطن بالحبيب الوفي فأي عقل لهؤلاء

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  • والله يا مجرمين ليبيا لن تستقر الا بزوال زمرتكم الفاسدة لعنكم الله الى يوم الدين .
    اهالي طرابلس انتم تعرفوا مايصلح بكم ,لاتتركوا اهالي غوط الشعال وحدهم بل التحموا معهم ومهدوا الطريق للجيش واقتلوا العصابات الاردوغانية الفاسدة
    اذا رايتم اردوغان يتولد وينظر الى ترامب وبوتن ويطالبب مجلس الامن بهدنة و وقف اطلاق النار
    فاهموا ان حكومة الوفاق متحصلة على اكفوف في الميدان

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  • الرمز الوطني حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــر
    قائد الجيش العربي الليبي يعينه كل الشعب العربي الليبي ..

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