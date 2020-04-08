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بركان الغضب تعلن عن مناطق عمليات عسكرية مغلقة

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 

أعلنت غرفة عمليات بركان الغضب العسكرية ،التابعة لقوات الوفاق ،أن المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى هي مناطق عمليات عسكرية للجيش الليبي يمنع التحرك فيها بدون إذن مسبق ،سواء للآليات العسكرية وشبه العسكرية أو شاحنات نقل البضائع والوقود.

وقالت الغرفة إنه و استنادا إلى قانون الطوارئ والنفير العام الذي وحفاظا على سير العمليات العسكرية بما لا يضر بحركة السلع الغذائية والاحتياجات الإنسانية والأدوية وما في حكمها نحو التجمعات السكانية ، فإنها  تطلب ممن يزاولون هذه الأنشطة التواصل معها لغرض تأمين حركة هذه البضائع، بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.
كما دعت إلى ضرورة التنسيق معها لتطبيق قرارات المجلس الرئاسي والوزارات بشأن إيصال المستلزمات والتجهيزات الخاصة بمجابهة وباء كورونا إلى كافة المدن والقرى في المناطق المشار إليها كل حسب المنطقة العسكرية التابعة لها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • شر البلية ما يضحك فهذه المناطق اصبحت مقبرة للمرتزقة والمليشيات الارهابية ومن الذى يمنحكم الاذن ضابط مخابرات تركى انتم اغبياء وتعيشون فى النزع الاخير بعد اقتراب الجيش الوطنى من ميدان الشهداء بعد تحرير عين زارة وابوسليم والتحام اهالى طرابلس معهم والخروح لاستقبالهم فرحا بالخلاص من شر خلق الله انتهى الدرس ياخوان

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