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الفاندي: حكومة السراج تريد محاصرة ترهونة.. ولا يمكن ولا نسمح أن تقفل المياه عن العاصمة طرابلس

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية صالح الفاندي إن هناك مجموعة من الخونة والعملاء يوجهون الإتهامات لترهونة بأنها هي من أوقفت المياه عن طرابلس العاصمة الأبية.

الفاندي أشار خلال تصريح أذيع على قناة”ليبيا الحدث”أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه عندما تم إغلاق المياه في الفترة الماضية على طرابلس تدخلت ترهونة وبقوة وعندما تم القبض على اللواء مبروك من المجارحة فتحت ترهونة المياه على طرابلس لأن كل القبائل الشريفة لا نقوم بقطع المياه والطرق أو الأدوية، مؤكداً على أنهم ليسوا دعاة للفتن وطرابلس العاصمة ثلث سكانها من أهالي ترهونة ومن القبائل الأخرى وأي شخص يقوم بإغلاق المياه يتحمل مسؤلية هذا الفعل.

وأضاف:” من قفل هذه الصمامات في الشويرف هي العصابات ومن ورائها الجويلي الذي يمد العصابات بالأموال والآن يحاصر بمدينة ترهونة هو والعصابات ونقول لهم ترهونة عصية وأبية عليكم يا خونة ولن تتراجع، كل أعيان ليبيا لا نقفل المياه ولا طرق ولا نقبض على الهوية لأنه عمل غير انساني وأي شخص يقول غير ذلك في وسائل الإعلام يكون مسؤول عنه”.

ولفت إلى أن حكومة السراج وجهت إتهامات له بشكل شخصي لأنهم يريدون محاصرة ترهونة لأنهم يرونها الآن الصخرة القوية، مشيراً إلى أن الطريق الساحلي مغلق منذ 3 سنوات وترهونة هي التي أعادت فتحه لذلك ليس من أخلاقهم هذا العمل نهائياً.

واختتم رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان القبائل الليبية  حديثه قائلاً :” لا يمكن ولا نسمح أن تقفل المياه وسنتابع الموضوع حتى ترجع المياه، النفط يقفل لأنه يذهب للمليشيات والمجرمين أما المياه لا نقفلها نهائي ولا نعتدي إلا في الجبهات على الأعداء و الخونة”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يا مجرمين ليبيا لن تستقر الا بزوال زمرتكم الفاسدة لعنكم الله الى يوم الدين .
    اهالي طرابلس انتم تعرفوا مايصلح بكم ,لاتتركوا اهالي غوط الشعال وحدهم بل التحموا معهم ومهدوا الطريق للجيش واقتلوا العصابات الاردوغانية الفاسدة
    اذا رايتم اردوغان يتولد وينظر الى ترامب وبوتن ويطالبب مجلس الامن بهدنة و وقف اطلاق النار
    فاهموا ان حكومة الوفاق متحصلة على اكفوف في الميدان

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  • قفل المياه حدث بتدبير من المصريين والسودان والمسماري (( على قول المصريين احنا غيرانين مونوكو …!!!! ))
    – وهذه محاولة فقط لتدمير البنية التحتية لليبيا بعد فضيحة تسميم المواشي الليبية من طرف المصريين والسودانيين يوم أمس – ونشر الفساد – الفترة الماضية تم ضبطت عالمة جيولوجيا مصرية ملحدة تتحدث عن أحقية المصريين في النهر الصناعي العظيم الإنجاز الليبي – وان هناك شركات مصرية- بعد تلوث نهر النيل البيولوجي بالمخلفات الصحية والأوساخ المصرية – تريد تحويل مسار النهر الصناعي العظيم الليبي الى الاراضي المصرية …!!! بكل وقاحة وانحطاط وسفالة .
    وخاصة بعد النزاع المصري الاثيوبي على نهر النيل وبناء سد النهضة . الذي يحاولون التكتم على قضيته .

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