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غرفة عمليات إجدابيا تعثر على 4 جثث لـ”ثوار طرابلس” في عين زارة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عثرت القوات المسلحة العربية الليبية على 4 جثث لعناصر من مليشيا “ثوار طرابلس” خلال عمليات تمشيط في منطقة عين زارة في العاصمة طرابلس، بعد فرار المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ضربات الجيش الليبي الموجعة لهم.

وقال عضو غرفة الإعلام الحربي عقيلة الصابر، إن قوة “عمليات إجدابيا” التابعة للقوات المسلحة باشرت عمليات تمشيط كاملة لمنطقة عين زارة بعد هروب باقي المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج من المحور.

وأضاف الصابر أن قوة “عمليات إجدابيا” عثرت خلال عمليات التمشيط على 4 جثث لعناصر تابعين لمليشيا “ثوار طرابلس”، التي تركهم خلفها في أحد شوارع عين زارة.

وتكبدت المليشيات المسلحة في محور عين زارة بطرابلس، خسائر فادحة أول من أمس الاثنين، بعد مقتل العديد من أفراد ما يسمى بـ”كتيبة ثوار طرابلس” و”مليشيا النواصي”، على أيدي الجيش الليبي، في الوقت الذي غضت مليشيات مصراتة الطرف تماما عن مد يد العون لهذه المليشيات، فيما يبدو أنه تصفية لحسابات وخلافات فتحي باشاغا معهم.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت في صد هجوم للمليشيات الإرهابية والمدعومة بمرتزقة سوريين وآليات وأسلحة تركية والتي حاولت مهاجمة محور عين زارة.

وقال المسماري، في إيجاز صحفي، رصدته صحيفة “الساعة 24” يوم الاثنين: “اللواء فوزي المنصوري آمر غرفة عمليات أجدابيا وأمر المحور أكد تدمير ثلاثة عربات مسلحة وقتل أكثر من 15 إرهابيا وهناك كثير من الجثث داخل العربات المدمرة وأشلاء تنتشر في أرض المعركة”.

وأضاف “من أبرز القتلى الإرهابي عبد الحكيم الزين آمر مليشيا 42 حرامي، وصهر المليشياوي هيثم التاجوري”، مؤكدًا كذلك سيطرة الجيش على مراصد العدو بعد هروبهم منها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الطريق اصبح قريب من وسط العاصمة ونتمنى فى الايام القادمة ااسماع عن سبطرة الجيش ااوطنى على الوزارات داخل طرابلس ومقر مجلس الوزراء وباقى المؤسسات فانهيار المليشيات واضح بعد شح المال نتيجة اغلاق ابار النفط وازمة كورونا

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