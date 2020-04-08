«العامة للكهرباء»: تغذية كامل المناطق بالتيار خلال ساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، منذ قليل، دخول الوحدة الخامسة بمحطة كهرباء الرويس على الشبكة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، على صفحتها بموقع فيسبوك أن العمل يجري حاليا «على قدم وساق لتغذية كامل المناطق خلال ساعات بالتيار الكهربائي بإذن الله».

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كانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت مساء أمس أن «الفصل العام الذي حدث في الشبكة الكهربائية هو خلل فني بحث، وليس كما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل محطة الرويس وبعض الأخبار الكاذبة الأخرى التي لاعلاقة لها بحدوث الفصل العام».

وعبرت الشركة عن أملها في «عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تؤثر تأثيرا سلبا على جنود الكهرباء الذين تنادوا ويعملون بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة».

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