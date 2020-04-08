«هيبة»: عدم عدالة توزيع عائدات النفط سبب الحرب على طرابلس

قال الباحث الليبي، إبراهيم هيبة، إن: “هؤلاء الشباب القادمون من مناطق عديدة من ليبيا للقتال في طرابلس يقاتلوا من اجل الحصول علي اموال البترول، يريدون نصيبهم من السلطة والثروة، وقد ضاق الليبيين ذرعا بمركزية النظام السياسي وبمركزية النظام الاقتصادي، ومن هيمنة المركزيين علي السلطة والثروة في طرابلس علي حساب بقية الليبيين لم تعد مقبولة من الشعب الليبي”.

أضاف “هيبة” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “: “باختصار الشباب يلاحقون واردات البترول التي حرمو منها والتي تصب في اقليم طرابلس علي حساب الاقاليم الاخرى.ريعية الدولة ومركزية نظامها السياسي والاقتصادي هو وقود الحرب والصراع الاهلي والسياسي والانقسام المجتمعي، صحيح ان هناك تناقضات في المشهد اليوم في سلوك الاطراف المتصارعة ولكن هذه التناقضات هي تناقضات مؤقتة والوعي باصل المشكلة والية حلها سيتبلور ولكن بعد دفع تكاليف غالية قد لا نستطيع تعويضها”.