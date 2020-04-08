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«الغرياني»: «حفتر» يتمادى لأن «السراج» ضعيف ويعامله كصديق وشريك

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الصادق الغرياني، المفتي المعزول المقيم في تركيا، إن: “حفتر يواصل قصف المستشفيات العامة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة وباء كورونا” على حد زعمه.

أضاف “الغرياني” في حوار لقناته “التناصح”، اليوم الأربعاء: ” تمادي ميليشيات حفتر بالقصف إلى ضعف المجلس الرئاسي في اتخاذ قرارات رادعة، فالحكومة كانت وما زالت تتعامل مع حفتر والدول الداعمة له كصديق وشريك سياسي” على حد زعمه.

وواصل “الغرياني” قائلاً: “على المجلس الرئاسي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الدول الداعمة لحفتر بقطع العلاقات لأن القصف الأجنبي منذ أيام على قواتنا خلفت شهداء وأضرارا في العتاد العسكري” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الله ابعد عنا شر الخونة.
    The national Accord Government is a collection of criminals and they are dangerous for the Libyan people
    اللهم ادفع عنا وباء المجرم اردوغان .
    كثرة الخونة في المنطقة الغربية ربما يسبب في ان نقول سلامات يا ليبيا ابقي في الارهاب لملشيات مصراتة .
    افهموا ياليبيين ان الملشيات ليس عندهم انسانية ولااخلاق ولابد من اعادة السيطرة الجوية للجيش الليبي, الملشيات الجبانة لاتفهم الا الخنق,

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  • مازال الخرياني يواصل في هذيانه ونهايته اوشكت فكما طرده البرلمان من الفتوي فسيطرد من تركيا بعد سقوط مشروع الصخيرات فليس له مكان إلا دار العجزه أو أحدي المصحات النفسيه فهذا المخلوق لم يعد يزبط والجماعه يستغلوا فيه كبوق بحيث يزودوا فيه بأخبار كاذبه ويشحنوه ضد الجيش ويعطوه الميكروفون فيبدأ بهذيانه المقيت ليس له مثيل من ضعاف العقول الذين عرفتهم التلفزه الليبيه إلا الشاعر العزومي الذي كان القذافي يستخدمه كبوقه داعم له في صور شعر شعبي معمر كان مخصص له سياره رنجروفر بسائقها تتجول به في المشاريع الزراعيه كان يقول الشعر لتجميد معمر بس علي غفة عقل وعدم اتزان كفتاوي الخرياني تماما ،فمره قال عمرنا ما رأينا الفول زي فتولة القطوس إلا بعدما جاءنا الفاتح ومره قال السيادات ذئب خش الغابه ومعمر كلب شابكات انيابه فعوقب عليها بالضرب رغم انه يريد بها مدح معمر ومره قال السادات الكلب اتصل بكاتر وقال له العزومي مات وهأنا حي السادات كذاب رغم لا يدري به لا السادات ولا كاتر ومره غلط في مصراته بسبب حركة عمر المحيشي فقال ؟؟؟؟ لا داعي لذكرها المهم مصير الخرياني كمصير العزومي وكلاهما تم أستغلال ضعف عقله وعدم تركيزه لخدمة نفر ما او جماعه ما

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