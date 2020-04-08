«الغرياني»: «حفتر» يتمادى لأن «السراج» ضعيف ويعامله كصديق وشريك

قال الصادق الغرياني، المفتي المعزول المقيم في تركيا، إن: “حفتر يواصل قصف المستشفيات العامة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة وباء كورونا” على حد زعمه.

أضاف “الغرياني” في حوار لقناته “التناصح”، اليوم الأربعاء: ” تمادي ميليشيات حفتر بالقصف إلى ضعف المجلس الرئاسي في اتخاذ قرارات رادعة، فالحكومة كانت وما زالت تتعامل مع حفتر والدول الداعمة له كصديق وشريك سياسي” على حد زعمه.

وواصل “الغرياني” قائلاً: “على المجلس الرئاسي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الدول الداعمة لحفتر بقطع العلاقات لأن القصف الأجنبي منذ أيام على قواتنا خلفت شهداء وأضرارا في العتاد العسكري” على حد قوله.