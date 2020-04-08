خارجية الوفاق تستعد لاستقبال شحنة مساعدات طبية صينية

تستعد وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، لاستقبال شحنة من المعدات و الأجهزة الطبية، خلال الأيام القادمة، بمبادرة من مؤسسة “جاك ما” الصينية و تحت إشراف الإتحاد الإفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، يتم التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لاستلام الشحنة، بالتنسيق بين إدارة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية والمندوب الليبي لدى الإتحاد الإفريقي، والمركز الافريقي للوقاية من الامراض التابع للاتحاد الافريقي .

ووفق منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “إدارة الإعلام الخارجي” تشمل الشحنة الأجهزة والمعدات الصحية اللازمة لمواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، حيث تمت معالجة العوائق اللوجستية ووضع بدائل عملية لاستلام الشحنة.

وأضافت، أنه يتم إجراء الإتصالات و المشاورات للعمل على الحصول على شحنات إضافية، حيث تواصل وزارة الخارجية مساعيها للحصول على المتطلبات الصحية من أجهزة ومعدات وحشد الامكانيات من مختلف المصادر المتوفرة و على كل المستويات ضمانا لإنجاح الجهود الوطنية في مواجهة حصر هذه الجائحة، بحسب المنشور