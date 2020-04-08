نجل معارض ليبي سابق يرد على “افتراءات” المقريف

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد إصدار بيان حول ” افتراءات” ومغالطات محمد المقريف أول رئيس للمؤتمر الوطني المنتهي ولايته في ليبيا في السابع من أبريل الجاري من قبل أبناء المرحوم الصابر محمد مجيد وأبناء المرحوم عبد المولي محمد مجيد وكذلك السيد حسن نعمان سفراكي .

تواصلت وكالة أخبار ليبيا 24 مع جلال نجل المرحوم الصابر محمد مجيد المعارض الليبي والذي رد على ما اسماه “افتراءات” المقريف .

جلال الصابر محمد مجيد قال “يؤسفني أن يحاول المقريف تشويه تاريخ وتضحيات رجال قدموا الكثير لليبيا قبل ثورة فبراير وخلالها وبعدها، واستغرب ما الذي دفعه إلى ذلك، لافتاً إلى أنه طوال سنوات من الكفاح والعطاء لم نتكلم أو نتجمل أو نطالب بأي مناصب أو مكاسب أو طالبنا بالأموال التي قمنا بدفعها من أجل الوطن أو نتمنن بما قدمنه لليبيا وكان هدفنا بناء ليبيا دولة حرة دولة مؤسسات وعدل وقانون .

وتابع “ما حدث مؤخراً من ظهور محمد المقريف في أكثر من وسيلة إعلامية منها قناة الجزيرة، وقناة ليبيا الأحرار، وهو يبث الأكاذيب ويمارس التضليل والمغالطات ويزور التاريخ والحقائق وكان آخرها افتراءاته قيامه بترجيع ورد المبالغ التي استلمها من والدي المرحوم الصابر محمد مجيد ومن حسن سفراكي، كان قد استلمها لشراء عدد من سيارات الدفع الرباعي، وعدد من الشاحنات وصهاريج المياه والوقود والتي يتجاوز ثمنها ومصاريف نقلها “خمسة ملايين دولار “، كانت لدعم المعارضة الليبية وبوجهه خاص الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، منوهاً أن الدعم السخي الذي قدمناه من مصاريف المعيشة ومصاريف إدارية وإعلامية في مصر وتشاد وأوربا وأمريكا كانت من أجل الوطن وإنقاذه من نظام مارس على الليبيين أشد أنواع التعسف والظلم مما دفع النظام لملاحقتنا والتضييق علينا في الخارج .

وواصل نجل المعارض “نحن نفخر بما قدمنا ولا نمن على الوطن، ولم نطلب أى مقابل، لكننا نستنكر بشدة ما ذكره “المقريف” على قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين – من افتراء وكذب أنه قام بترجيع ورد تلك المبالغ المالية التي تم شراء تلك السيارات بها، وأنه استلم المبلغ من دولة العراق، وأننا هنا نؤكد أن المقريف لم يقم بدفع أو استرجاع أية قيمة مالية لكل من المرحوم الصابر مجيد، أو لحسن سفراكي، كما أنه لم يصل لعلمهما أنه استلم أموال من دولة العرق لغرض رد تلك المبالغ لنا .

ونبه جلال الصابر محمد مجيد – خلال حديثه لوكالة أخبار ليبيا 24 الرأي العام – قائلا “إن المقريف يحاول من خلال إعلام زائف تشويه تاريخ رجال قدموا للوطن دون أن يأخذوا منه وهم بالمئات رجال ونساء وما كانت الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا تستطيع القيام بما قامت به دون ما قدمه هؤلاء الوطنين الشرفاء وما قام به هو الجحود والنكران وعدم وفاء .

وتابع أنه لولا خروج “المقريف” على قناتي الجزيرة والأحرار وذكرها لهذه الافتراءات لما اضطررنا للرد عليه، وإصدار بيان للرأي العام، مؤكداً أنه لم نستلم أي مبالغ مالي من “المقريف” .

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