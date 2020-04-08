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بمناسبة مرور عام على «حرب العاصمة».. السراج: النصر قريب

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، إن «الشعب الليبي أثبت قدرة عالية على مواجهة التحديات والمصاعب وظل يتمسك بحلم الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق الأمن والاستقرار» وذلك رغم مرور عام على «الاعتداء على العاصمة» في 4 أبريل 2019.  

وقال السراج في خطاب تلفزيوني بمناسبة مرور على عام على «حرب العاصمة»، إن النصر قريب، وسيكون لكل الليبيين في جميع ربوع ليبيا، مؤكدًا أن تداعيات الاعتداء طالت كافة مناحي الحياة في ليبيا، سواء على مستوى الخدمات العامة أو حتى البنية التحتية.

وأكد السراج أن «الاعتداء على العاصمة أرجعنا خطوات وخطوات للخلف، وأجهز على كل التسويات السياسية الممكنة».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • قصدك غابة النصر قريبة منك ليضعوك فى قفص القرود ياميبون فكل الوقائع تؤكد نهايتك القريبة اما بالقتل على يد الخوان او السجن عندما يقبض عليك ابطال الجيش الوطنى المحاصرين لكم فى مساحة صغيرة تحت سيطرة الجيش الوطنى رغم الاستعانة بالمرتزقة وكلاب اردوغان المهزوم فى كل مكان

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  • بيفكرنا بخوان مصر ظلوا يردوا اسطوانة مشروخة حول عودة مرسى للقصر يوم السبت العصر وتصوروا ان اردوغان سيمكنهم من ذلك واتضح انه جبان ضيع الخوان وباع لهم الاوهام مثل تاجر المخدرات النتيجة مرسى مات واندفن ومرشد عام الخوان بيتناك فى الليمان من عبيده فهم اولى من الغريب

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