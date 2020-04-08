“المركزي” يكشف حجم الإيراد والإنفاق في يناير ومارس

أصدر مصرف ليبيا المركزي مساء الاربعاء، عدة بيانات توضح الإيرادات العامة والانفاق عن الفترة بين يناير ومارس الماضيين.

وبلغت الإيرادات الفعلية 1.9 مليار دينار، بينما بلغت إيرادات مصلحة الضرائب 168مليون دينار، وأظهرت البيانات أن إيرادات مصلحة الجمارك بلغت عن الربع الأول من العام الجاري 26 مليون دينار، بينما بلغت إيرادات مبيعات المحروقات في السوق المحلية 50 مليون دينار، ما حققت إيرادات رسوم الخدمات وإيرادات أخرى 127 مليون دينار، فيما كان إجمالي الإيرادات السيادية والنفطية 2.2 مليار دينار.

وسجلت المصروفات 7.4 مليار دينار، حازت المرتبات على النسبة الأكبر منها بقيمة 5.5 مليار دينار بنسبة قدرها 75%، فيما مولت الخزانة العامة للباب الثاني النفقات التسييرية بـ202 مليون دينار بنسبة قدرها 2%من اجمالي الانفاق العام.

وأوضحت بيانات المركزي حجم المصروفات، حيث أنفق على بند الدعم 1.076مليار دينار بنسبة قدرها 14% من إجمالي الإنفاق العام، فيما تم إنفاق 589 مليون دينار لبند الطوارئ، بينما لم يتم صرف أي مبالغ على على باب التنمية.

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