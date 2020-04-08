أسامة جويلي: قد نضطر لأعمال عسكرية في مدن تتشابه مع ترهونة في المنطقة الغربية

زعم أسامة جويلي، آمر ما يعرف بغرفة عمليات المنطقة الغربية، التابعة لـ«حكومة فائز السراج» أن “تشريد المواطنين وتدمير مقدرات البلاد هي حصيلة عام من العدوان”، لافتًا إلى أن “أهالي طرابلس أثبتوا شجاعتهم وتحملوا معاناة التهجير والقصف”، بحسب ادعائه.

وأضاف «جويلي»، في لقاء مع قناة «فبراير» الناطقة باسم ما يسمى «ثوار فبراير» ، أن ما وصفه بـ «مشروع حفتر» هدفه “إرجاع نظام حكم دفع الليبيون دماء للإطاحة به”، مشيرًا إلى أن “أفعال (مليشيات حفتر) أظهرت أنها عصابات تلقت دعما دوليا كبيرا”، على حد زعمه.

وواصل «جويلي»، مزاعمه قائلًأ: “فشل حفتر ألجأه للمساومة بالنفط وقصف المدنيين والمرافق وقفل النفط جريمة نكراء لا تبرر لمن أغلقه الآن وفي السابق”، مستطردًا “نعول على المواطنين في مدن الغرب للتكاتف وطرد (عصابات حفتر) ونحاول تجنيب مدن المنطقة الغربية آثار العمليات العسكرية”، بحسب كلامه.

وتابع؛ “قد نضطر لأعمال عسكرية في بعض مدن المنطقة الغربية، وإذا تحولت مدن تحت الأمر الواقع كترهونة فسنذهب لأعمال عسكرية فيها”، مواصلًا ادعاءاته “توقعاتنا كانت منذ البداية أن حفتر لن يلتزم بالهدنة وموافقتنا على الهدنة كان هدفها تعرية المليشيات الإرهابية ولا حوار مع القصف واستمرار حشد المرتزقة”، على حد قوله.

وأردف «جويلي»، قائلًا: “هدف عملية عاصفة السلام هو ثني حفتر عن الاستمرار في إجرامه وأفضل معالجة لوضعية قاعدة الوطية هي تحييدها كما فعلنا”، مضيفًا أن “أكثر من 80% من المجموعات التي يقودها حفتر هم مرتزقة أجانب، وأتمنى ألا يقف أهالي المنطقة الشرقية متفرجين وليبيا تدمر أمامهم”.

وختم «جويلي»، مزاعمه قائلًا: “المجتمع الدولي والجامعة العربية سقط قناعهما منذ الرابع من أبريل، والعدوان بدأ مع وجود الأمين العام بطرابلس لكنه اكتفى بالتعبير عن حزنه”، بحسب تعبيره.