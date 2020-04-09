عن قنوات موالية له..السراج: يشوهونني للاسترزاق أو بحثا عن دور

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، إنه بالتزامن مع كل تقدم يتم تحقيقه على الأرض أو القيام بعمليات عسكرية، تتعالى الأصوات للتشويه والتشكيك في التحام القيادة السياسية مع المحاور والقيادات العسكرية بذريعة عدم توفير احتياجات المحاور، معتبراً ذلك تشويها له لغرض ما، وفق قوله.

السراج، وفي كلمة مصورة، مساء الأربعاء، أضاف: “قنوات كنّا نعتقد في فترة ما أنها موضوعية أصبحت تخدم أجندة مريبة وتكسر في الجبهة داخليا، وهناك من يريد إطالة أمد الحرب ومستفيد من إطالتها ”

وتابع: “ناس تسترزق من خلال هذا الضغوط نعرفهم كأشخاص بعضهم غائب عن الوعي 24 ساعة، وعندما يستيقظ 5 دقائق يبحث عن مداخلة في التلفزيون لكي يسب السراج أو المجلس الرئاسي”

واستطرد قائلا: “منهم من يبحث عن دور، والبعض كان في وظيفة مع حكومة الوفاق وانتهت فأخذ دور المعارض، وهذا هو الوضع الحقيقي للكثير من الظواهر الصوتية الموجودة على الساحة”

وأردف: “التشكيك والتشويه في مرحلة الحروب والأزمات يعتبر خيانة وليس حرية تعبير أو حرية رأي”