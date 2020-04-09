أوقاف الوفاق: هاشتاق قبلت التحدي جهل ومعصية وسوء أدب مع الله

تعليقا على هاشتاق “قبلت التحدي” الذي أطلقه نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف بث روح التفاؤل والإيجابية، قالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، في بيان لها، إنه إذا كان المقصود بالتحدى وباء كورونا، فلا شك إن هذا جهل وسوء أدب مع الله، وفق نص البيان.

وأضافت الهيئة، خلال البيان، أن البلاء لايرفع بتنزيل الصور على صفحات التواصل الاجتماعي، وأنه على من قام بنشر صور تفاعلا مع الهاشتاق أن يحذفها.

وتابعت الهيئة: “إلى الذين قبلوا التحدي: اعلموا أنه قبول لمعصية الله، فالمصورون هم أشد عذابا يوم القيامة”