“صحة الوفاق” تجهز مقرها السادس لعلاج “كورونا” في العاصمة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق -أمس الأربعاء- أنها شرعت في تجهيز الموقع السادس لعلاج المصابين بفيروس كورونا .. وخصصت للمشروع المقر الكائن بــ “جزيرة سوق الثلاثاء” في مدينة طرابلس.

وأضافت الوزارة على صفحتها الرسمية أنه من المتوقع استكمال تجهيز المكان خلال 14 يوماً ويتكون من “92” غرفة متنقلة مرفقة بمختبر وحجرات خاصة بالكشف، فيما تبلغ السعة السريرية للمركز 85 سرير إيواء وعناية فائقة.

وذكرت الوزارة في منشورها أنها سبق وأن خصصت “5” مواقع لعلاج المصابين بفيروس كورونا -داخل العاصمة- وهي مركز علاج معيتيقة ومركز زاوية الدهماني الواقع داخل مبنى إيواء مستشفى العيون ومركز علاج أبوسليم ومركز طريق المطار وسفينة “بن عوف” داخل مقر قاعدة أبوستة البحرية.

وأوضحت الوزارة فيما يتعلق بمراكز خارج العاصمة أنها ستعتمد تباعًا تجهيز مواقع لعلاج المصابين بـ”كورونا” وفقاً للمواقع المقترحة من قبل البلديات ، تنفيذًا لتعليمات الوكيل العام لوزارة الصحة محمد هيثم عيسى.

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