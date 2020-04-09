مساعدات طبية صينية لـ “طرابلس” برعاية الاتحاد الإفريقي

أفادت الإدارة الإفريقية بـ”وزارة خارجية الوفاق” بأنها تستعد الأيام المقبلة لاستقبال شحنة من المعدات والأجهزة الطبية ،بتعليمات من وزير الخارجية محمد سيالة ومتابعة مباشرة منه وبتنسيق مع “صحة الوفاق” ولجنة الأزمة ، بعد اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستلام الشحنة بالتنسيق بين إدارة الشؤون الأفريقية بالوزارة والمندوب الليبي لدى الإتحاد الإفريقي والمركز الإفريقي للوقاية من الأمراض التابع للاتحاد الأفريقي .

تشمل الشحنة الأولى من المساعدات الطبية، الأجهزة والمعدات الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وستصل الشحنة خلال الأيام المقبلة لتسلم للكوادر والفرق الطبية بالوزارة بما يسهم في مكافحة الجائحة.. وتأتي هذه الشحنة -حسب منشور الوزارة- بمبادرة من مؤسسة “جاك ما ” الصينية وتحت إشراف رئيس الوزراء الاثيوبي.

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