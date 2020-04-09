إبطال عملية تهريب نحاس وألمونيوم من ميناء مصراتة

أوقفت عناصر مكتب التحري التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية – الأربعاء- عملية تصدير شحنة غير قانوينة في ميناء مصراتة البحري مكونة من معدني الألمونيوم والنحاس.

وجاء في منشور لـ “داخلية الوفاق” أنه بعد ورد معلومات إلى مكتب التحري عن وجود حاويتين في الميناء محملتين بالمعادن وجاهزتين للتصدير بإجراءات مخالفة لقرار تصدير مثل هذه النوعية من المعادن ، تم التواصل مع رئيس مركز جمرك الميناء من أجل إعادة التفتيش على ما بداخل الحاويتين، لتتوجه الدوريات إلى الميناء لايقاف عملية التصدير والتحفظ على الحاويتين داخل الميناء، وتعمل عناصر التحري على ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة .

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