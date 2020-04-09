الدوريات الأمنية تواصل عملها لتطبيق حظر التجول في تاجوراء

واصلت الدوريـات الأمنية التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أمس الأربعاء، عملها بتطبيق قرار حظر التجول داخل بلدية تاجوراء وضواحيها، من خلال تكثيف عـمل الـدوريات والـتمركزات الأمـنية.

وأوضح فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أن عمل الدوريات تركز على مخالفة وحجز عدد من السيارات التي تتجول في أثناء الحظر التجول، مطالبة من جميع المواطنين بضرورة الالتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة بشأن عدم الخروج في أثناء ساعات الحظر التجول الا للحالات القصوى، للحفاظ على سلامة الجميع، وذلك ضـمن الإجـراءات الاحـترازية لـمكافحة فيروس كـورونا الـمستجد.