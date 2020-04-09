إدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة كورونا بمصراتة تعلن شفاء ست حالة مصابة  

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة الدكتور فتحي الزواوي شفاء أول حالة بالبلدية أمس الأربعاء، كانت مصابة بالفيروس .

الزواوي قال في بيان نشر على صفحة اللجنة أن الحالة شفيت بالإضافة لخمسة من المخالطين لها.

وتابع ” الحالات المسجلة في مصراتة “9” حالات، شفيت منها ست حالات حسب نتائج المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فيما تزال البقية تحت المتابعة الطبية.”

وقدم الزواوي الشكر لجميع الفرق الطبية، والطبية المساعدة، والتسيرية، والخدمية، ببلدية مصراتة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض على جهودهم التي وصفها بالمضنية.

وطالب القاطنين في البلدية على الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون في تطبيقها، لأنها صمام الأمان للخروج من هذه الأزمة التي يمر بها العالم، حسب قوله .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24